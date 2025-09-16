বন কর্মকর্তার ১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, তদন্তে পিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
গোপনে একে একে ১৭ বিয়ে করার অভিযোগে বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) কবির হোসেন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বরিশাল মেট্রোপলিটন আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়। আদালতের বিচারক সাদিক আহম্মেদ মামলাটি আমলে নিয়ে পিবিআইকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিয়েছেন।
বরিশাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হাফিজ আহম্মেদ বাবলু স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাজিব মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে তদন্তের জন্য পিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ২০ নভেম্বর মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য হয়েছে।
এর আগে ১১ সেপ্টেম্বর ভুক্তভোগী নারীরা বন কর্মকর্তার বিচার চেয়ে নগরীতে মানববন্ধন করেন। এ সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ হলে সমালোচনার ঝড় ওঠে।
বাদী হাফিজ আহম্মেদ বাবলু বলেন, ‘বিদেশে পড়াশোনা করানো, সরকারি চাকরি, সম্পত্তি দেওয়াসহ বিমানবালা পদে কাজ করার প্রলোভনে প্রতারণা করে আসছিলেন বন কর্মকর্তা। চাঁদপুরের মতলব উপজেলার বাসিন্দা বন কর্মকর্তা কবির। তিনি ঢাকা, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাটসহ বিভিন্ন জেলায় কর্মরত থাকাকালীন ১৭টি বিয়ে ও বিয়ের নামে প্রতারণা করেছেন। তিনি প্রতিটি বিয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম পরিবার আইনের ১৯৬১-এর ৬ ধারার বিধান লঙ্ঘন করে অধ্যাদেশ ৬(৫)-এর (খ) ধারার অপরাধ সংঘটিত করেছেন।
‘এ ছাড়া প্রথম বিয়ের পর তা গোপন রেখে একে একে ১৭টি বিয়ে করে তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ, দেশীয় সংস্কৃতি এবং আমাদের সমাজব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে গুরুতর অপরাধ সংঘটিত করেছেন।’
