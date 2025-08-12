কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন মেরিন ড্রাইভ সড়কটি অপরিকল্পিত প্রজেক্ট বলে মন্তব্য করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল সোমবার কুয়াকাটা ডিসি পার্কসংলগ্ন এলাকায় ধসে যাওয়া সড়ক পরিদর্শন করেন দুদকের কর্মকর্তারা। দুদকের পটুয়াখালী জেলার সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস এই পরিদর্শক দলের নেতৃত্ব দেন।
পটুয়াখালী কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ৩০০ মিটার নির্মাণাধীন মেরিন ড্রাইভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
পরিদর্শন শেষে সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস বলেন, ‘এই প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ আমাদের দুদকে জমা পড়ে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের এই অভিযান। সরেজমিন এসে আমরা যেটুকু পেয়েছি, তাতে বুঝতে পারছি, এটা একটি অপরিকল্পিত প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টে ৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকার মধ্যে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে, পুরো টাকাটাই জলে ভেসে গেছে। এই প্রজেক্টের শুরুতে একটি টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল। তা করা হয়নি। আমাদের কাছে জমা পড়া অভিযোগের সত্যতা পেয়েছি। আমরা মাঠে যা পেয়েছি, এর রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে শিগগির জমা দেব। কমিশন থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক খালিদ হোসেন, ইউএনও (ভারপ্রাপ্ত) কুয়াকাটা পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসীন সাদেকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন মেরিন ড্রাইভ সড়কটি অপরিকল্পিত প্রজেক্ট বলে মন্তব্য করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল সোমবার কুয়াকাটা ডিসি পার্কসংলগ্ন এলাকায় ধসে যাওয়া সড়ক পরিদর্শন করেন দুদকের কর্মকর্তারা। দুদকের পটুয়াখালী জেলার সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস এই পরিদর্শক দলের নেতৃত্ব দেন।
পটুয়াখালী কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ৩০০ মিটার নির্মাণাধীন মেরিন ড্রাইভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
পরিদর্শন শেষে সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস বলেন, ‘এই প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ আমাদের দুদকে জমা পড়ে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের এই অভিযান। সরেজমিন এসে আমরা যেটুকু পেয়েছি, তাতে বুঝতে পারছি, এটা একটি অপরিকল্পিত প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টে ৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকার মধ্যে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে, পুরো টাকাটাই জলে ভেসে গেছে। এই প্রজেক্টের শুরুতে একটি টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল। তা করা হয়নি। আমাদের কাছে জমা পড়া অভিযোগের সত্যতা পেয়েছি। আমরা মাঠে যা পেয়েছি, এর রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে শিগগির জমা দেব। কমিশন থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক খালিদ হোসেন, ইউএনও (ভারপ্রাপ্ত) কুয়াকাটা পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসীন সাদেকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
আবদুল লতিফ ভূঁইয়া রূপালী ব্যাংক পিএলসি, লক্ষ্মীপুরের পোদ্দার বাজার শাখায় ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ১৯৩টি এন্ট্রির মাধ্যমে ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন।১৫ মিনিট আগে
বিমান বিধ্বস্তের সুষ্ঠু বিচার ও ক্ষতিপূরণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ আট দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের স্বজনেরা। আজ মঙ্গলবার সকালে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ সংলগ্ন রেলস্টেশন ডিপোর সামনে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করা৩৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীর পানি বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পাবনা ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগ। সোমবার সকাল ৯টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৯টা পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানি ১০ সেন্টিমিটার বেড়ে ১২ দশমিক ৮০ সেন্টিমিটার উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই পয়েন্টের বিপৎসীমা ১৩ দশমিক ৮০ সেন্টিমিট১ ঘণ্টা আগে
প্রবেশ নিষিদ্ধ পূর্ব সুন্দরবনে জুলাই মাসে বনরক্ষীদের বিশেষ অভিযানে ৭০ জনকে আটক করা হয়েছে। জব্দ করা হয়েছে প্রায় ১৪ হাজার ফুট হরিণধরা ফাঁদ এবং ১৪৮টি মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকা। আটক ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে বাগেরহাট জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে