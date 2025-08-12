Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
: ক্ষতিগ্রস্ত মেরিন ড্রাইভ সড়ক পরিদর্শন করেন দুদক কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
: ক্ষতিগ্রস্ত মেরিন ড্রাইভ সড়ক পরিদর্শন করেন দুদক কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন মেরিন ড্রাইভ সড়কটি অপরিকল্পিত প্রজেক্ট বলে মন্তব্য করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল সোমবার কুয়াকাটা ডিসি পার্কসংলগ্ন এলাকায় ধসে যাওয়া সড়ক পরিদর্শন করেন দুদকের কর্মকর্তারা। দুদকের পটুয়াখালী জেলার সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস এই পরিদর্শক দলের নেতৃত্ব দেন।

পটুয়াখালী কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ৩০০ মিটার নির্মাণাধীন মেরিন ড্রাইভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরিদর্শন শেষে সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস বলেন, ‘এই প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ আমাদের দুদকে জমা পড়ে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের এই অভিযান। সরেজমিন এসে আমরা যেটুকু পেয়েছি, তাতে বুঝতে পারছি, এটা একটি অপরিকল্পিত প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টে ৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকার মধ্যে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে, পুরো টাকাটাই জলে ভেসে গেছে। এই প্রজেক্টের শুরুতে একটি টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল। তা করা হয়নি। আমাদের কাছে জমা পড়া অভিযোগের সত্যতা পেয়েছি। আমরা মাঠে যা পেয়েছি, এর রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে শিগগির জমা দেব। কমিশন থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক খালিদ হোসেন, ইউএনও (ভারপ্রাপ্ত) কুয়াকাটা পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসীন সাদেকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

বিষয়:

পটুয়াখালীবরিশাল বিভাগদুদকজেলার খবরকুয়াকাটাপ্রকল্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

নোয়াখালীতে ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ ৮ দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ ৮ দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

কুষ্টিয়ায় বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মার পানি

কুষ্টিয়ায় বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মার পানি