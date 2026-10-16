গৌরনদীতে বাসের নিচে ঢুকে পড়ল মোটরসাইকেল, নিহত যুবক
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বরিশালের গৌরনদীতে হানিফ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে অপু মাঝি (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।
আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের পল্লি বিদ্যুৎ কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অপু মাঝি স্থানীয় কটকস্থল গ্রামের ছালেক মাঝির ছেলে।
গৌরনদী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ রোমান জানান, ঢাকাগামী হানিফ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় মোটরসাইকেলটি বাসের নিচে ঢুকে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলচালক অপু মাঝি নিহত হন।
খবর পেয়ে হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় হানিফ পরিবহনের বাসটি আটক করা হয়েছে।