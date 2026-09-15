Ajker Patrika
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বরিশাল

বরিশালে বাসা থেকে মুহুরির রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার, স্ত্রী পলাতক

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ৪৫
বরিশালে বাসা থেকে মুহুরির রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার, স্ত্রী পলাতক
নিহত নুরুজ্জামান হাওলাদার। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালে একটি ভাড়া বাসা থেকে এক আইনজীবীর সহকারীর (মুহুরি) রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে হত্যার পর বাসায় তালা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

আজ মঙ্গলবার ভোরে নগরীর ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইছাকাঠি কলোনি এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত নুরুজ্জামান হাওলাদার (৫৫) বরিশাল জজ কোর্টের এক আইনজীবীর সহকারী (মুহুরি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জেলার মুলাদী উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের পূর্ব তয়কা গ্রামের মৃত সাত্তার হাওলাদারের ছেলে। ইছাকাঠি এলাকার আহসান হাবিবের বাড়িতে স্ত্রী নাসিমা বেগমকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নুরুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কলহ ও ঝগড়া ছিল নিয়মিত ঘটনা। গতকাল সোমবার রাতের কোনো একসময় তাঁদের এই কলহ চরম আকার ধারণ করে। রাতে কোনো একটা অঘটন ঘটেছে এমন সন্দেহে আজ ভোরে প্রতিবেশীরা এগিয়ে যান। বাসার দরজা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ দেখে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ পৌঁছে তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে খাটের ওপর নুরুজ্জামানকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

বরিশাল মহানগর পুলিশের বিমানবন্দর থানার ওসি মো. সাখাওয়াত হোসেন জানান, নুরুজ্জামানের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী নাসিমা বেগম বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে পালিয়ে গেছেন।

ওসি আরও জানান, এ দম্পতির দুই সন্তান ঢাকায় থাকেন। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

হত্যাবরিশাল বিভাগমরদেহরক্তাক্ত জুলাই
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