Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

ইলিশ শিকারিদের হামলা, ফাঁকা গুলি ছুড়ে ফিরে এলেন অভিযানকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল ও মেহেন্দীগঞ্জের জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নসংলগ্ন কালাবদর নদে আজ শনিবার বিকেলে ইলিশ রক্ষায় অভিযানকারীদের ওপর জেলেদের হামলা। ছবি: সংগৃহীত
বরিশাল ও মেহেন্দীগঞ্জের জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নসংলগ্ন কালাবদর নদে আজ শনিবার বিকেলে ইলিশ রক্ষায় অভিযানকারীদের ওপর জেলেদের হামলা। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে ইলিশ শিকার করা জেলেদের আটক করতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েছে অভিযানকারী দল। এ সময় আত্মরক্ষায় ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে ফিরে আসেন অভিযানকারীরা।

আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বরিশাল ও মেহেন্দীগঞ্জের জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন সংলগ্ন কালাবদর নদে এ হামলা হয়। অভিযান দলে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি ঘোষ ও সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) আজহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কামাল হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা জান নিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে এসেছি। হামলাকারীদের মোকাবিলা করতে আনসার সদস্যরা ২০টি ফাঁকা গুলি করেছেন। তা না হলে আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতাম না।’

কামাল হোসাইন আরও বলেন, ‘আমরা তিনটি স্পিডবোট নিয়ে নদীতে অভিযানে গিয়েছিলাম। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, অনেক জেলে নৌকা নিয়ে নদীতে ইলিশ শিকার করছেন। তাঁদের ধাওয়া দিলে জেলেরা পাল্টা ধাওয়া দেন। তাঁরা ইটপাটকেল মারতে থাকেন। সবার হাতে লাঠিসোঁটা ছিল। একপর্যায়ে হামলাকারী জেলেরা আমাদের ঘিরে ফেলেন। লাঠিসোঁটা দিয়ে তাঁরা আমাদের ওপর আঘাতের চেষ্টা করেন। পরে আত্মরক্ষার্থে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) নির্দেশে আনসার সদস্যরা ২০টি গুলি করেন। গুলির মুখে হামলাকারীরা আর সামনে আসেননি। এ সুযোগে অভিযানে যাওয়া তিনটি স্পিডবোট জেলেদের ঘেরাও থেকে বের হয়ে বরিশালে ফিরে এসেছে। নিরাপত্তার জন্য রাতে দ্বিতীয়বার আর অভিযানে যাওয়া সম্ভব নয়।’

বিষয়:

অভিযানবরিশাল বিভাগহামলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৫ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি শাহজালালের আগুন, ফ্লাইট ওঠানামা স্থগিত

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

৪৫ বছর ছদ্মবেশে বিলাসী জীবন, অবশেষে বিচারের মুখে গুম-খুনের হোতা গোয়েন্দাপ্রধান

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

শাহজালালের কার্গো ভিলেজে কী ধরনের পণ্য থাকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

কক্সবাজার থেকে ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার পথে বিমান ছেড়েছে

কক্সবাজার থেকে ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার পথে বিমান ছেড়েছে

কক্সবাজারে অস্ত্র উদ্ধার, আটক ৯

কক্সবাজারে অস্ত্র উদ্ধার, আটক ৯

সিভাসু অফিসার সমিতির সভাপতি খলিল, সম্পাদক জামাল

সিভাসু অফিসার সমিতির সভাপতি খলিল, সম্পাদক জামাল

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের আকাশপথ

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের আকাশপথ