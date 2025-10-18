ইলিশ শিকারিদের হামলা, ফাঁকা গুলি ছুড়ে ফিরে এলেন অভিযানকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে ইলিশ শিকার করা জেলেদের আটক করতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েছে অভিযানকারী দল। এ সময় আত্মরক্ষায় ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে ফিরে আসেন অভিযানকারীরা।
আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বরিশাল ও মেহেন্দীগঞ্জের জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন সংলগ্ন কালাবদর নদে এ হামলা হয়। অভিযান দলে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি ঘোষ ও সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) আজহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কামাল হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা জান নিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে এসেছি। হামলাকারীদের মোকাবিলা করতে আনসার সদস্যরা ২০টি ফাঁকা গুলি করেছেন। তা না হলে আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতাম না।’
কামাল হোসাইন আরও বলেন, ‘আমরা তিনটি স্পিডবোট নিয়ে নদীতে অভিযানে গিয়েছিলাম। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, অনেক জেলে নৌকা নিয়ে নদীতে ইলিশ শিকার করছেন। তাঁদের ধাওয়া দিলে জেলেরা পাল্টা ধাওয়া দেন। তাঁরা ইটপাটকেল মারতে থাকেন। সবার হাতে লাঠিসোঁটা ছিল। একপর্যায়ে হামলাকারী জেলেরা আমাদের ঘিরে ফেলেন। লাঠিসোঁটা দিয়ে তাঁরা আমাদের ওপর আঘাতের চেষ্টা করেন। পরে আত্মরক্ষার্থে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) নির্দেশে আনসার সদস্যরা ২০টি গুলি করেন। গুলির মুখে হামলাকারীরা আর সামনে আসেননি। এ সুযোগে অভিযানে যাওয়া তিনটি স্পিডবোট জেলেদের ঘেরাও থেকে বের হয়ে বরিশালে ফিরে এসেছে। নিরাপত্তার জন্য রাতে দ্বিতীয়বার আর অভিযানে যাওয়া সম্ভব নয়।’
