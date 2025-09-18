কীর্তনখোলার বেড়িবাঁধের ব্লক চুরির সময় ট্রলারসহ আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল শহর রক্ষা বেড়িবাঁধের ব্লক চুরির সময় ট্রলারসহ একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে সিটি করপোরেশনের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহাবাজ (উলালঘুনী) এলাকায় কীর্তনখোলা নদীর তীর থেকে ব্লক চুরির সময় আটক হন শাহে আলম হাওলাদার নামের ওই ট্রলারচালক। শাহে আলম বরিশাল সদরের চরকাউয়া গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বেশ কয়েক দিন ধরে ওই এলাকার শহর রক্ষা বাঁধের ব্লকগুলো রাতের আঁধারে চুরি হচ্ছিল। বুধবার রাতে তাঁরা বুঝতে পেরে ট্রলারসহ এর চালককে আটক করে পুলিশে দেন।
আটক শাহে আলম জানান, তিনি পলাশপুর এলাকার রাজিব নামের এক ব্যক্তির ট্রলার চালান। সোহাগ গাজী ও কবির গাজী ট্রলারটি ভাড়া নিয়েছেন এই ব্লকগুলো ঠিকাদারের নির্দেশে নিয়ে যাবেন বলে। ব্লক নিয়ে বাকেরগঞ্জ উপজেলার নেহালগঞ্জে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর।
কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল নিশাত বলেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ শহর রক্ষা বাঁধের ব্লক চুরির সঙ্গে আর কারা জড়িত, তাদের পরিচয় শনাক্তের জন্য আটক ট্রলারচালক শাহে আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পাশাপাশি এই ঘটনায় মামলা দায়েরের পর জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তার করা হবে।
বরিশাল শহর রক্ষা বেড়িবাঁধের ব্লক চুরির সময় ট্রলারসহ একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে সিটি করপোরেশনের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহাবাজ (উলালঘুনী) এলাকায় কীর্তনখোলা নদীর তীর থেকে ব্লক চুরির সময় আটক হন শাহে আলম হাওলাদার নামের ওই ট্রলারচালক। শাহে আলম বরিশাল সদরের চরকাউয়া গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বেশ কয়েক দিন ধরে ওই এলাকার শহর রক্ষা বাঁধের ব্লকগুলো রাতের আঁধারে চুরি হচ্ছিল। বুধবার রাতে তাঁরা বুঝতে পেরে ট্রলারসহ এর চালককে আটক করে পুলিশে দেন।
আটক শাহে আলম জানান, তিনি পলাশপুর এলাকার রাজিব নামের এক ব্যক্তির ট্রলার চালান। সোহাগ গাজী ও কবির গাজী ট্রলারটি ভাড়া নিয়েছেন এই ব্লকগুলো ঠিকাদারের নির্দেশে নিয়ে যাবেন বলে। ব্লক নিয়ে বাকেরগঞ্জ উপজেলার নেহালগঞ্জে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর।
কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল নিশাত বলেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ শহর রক্ষা বাঁধের ব্লক চুরির সঙ্গে আর কারা জড়িত, তাদের পরিচয় শনাক্তের জন্য আটক ট্রলারচালক শাহে আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পাশাপাশি এই ঘটনায় মামলা দায়েরের পর জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তার করা হবে।
কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে ট্রেনে কাটা পড়ে মো. ফরিদ মিয়া নামের এক যুবক মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কটিয়াদীতে এগারসিন্দুর এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তিনি মারা যান। কটিয়াদী উপজেলার চান্দপুর ইউনিয়নের মণ্ডলভোগ রেলওয়ে ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে
মধুপুর বাজারের দেড় শ বছরের সেই রেইনট্রিগাছটি কাটা হচ্ছে না। আজ বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে (ইউএনও) বিশেষ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৩২ মিনিট আগে
সড়কে হেলমেট পরিহিত মোটরসাইকেলের (বাইক) চালক-আরোহীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে একযোগে নগরের ১৮ পয়েন্টে ট্রাফিক আইন মেনে চলায় এসএমপির পক্ষ থেকে তাদের এই ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।৩৬ মিনিট আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার খরস্রোতা চেল্লাখালী নদীতে পাহাড়ি ঢলের পানিতে ভেসে আসা লাকড়ি ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে হুমায়ুন নামের ১০ বছর বয়সী এক শিশু। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার চেল্লাখালী নদীর বুরুঙ্গা ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে