মা-মেয়ে খুন: প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে গৃহকর্মী আয়েশা, ফিরলেন গ্রেপ্তার হয়ে

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুনের মামলার আসামি আয়েশা আক্তারকে নিয়ে প্রথমবারের মতো ঝালকাঠির নলছিটিতে নিজ বাড়িতে আসেন জামাল সিকদার রাব্বি। ১৫ বছর আগে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হলে তিনি বাড়ি ছাড়েন। এরপর আর তাঁকে এলাকায় ফিরতে দেখা যায়নি।
আজ বুধবার সকালে হঠাৎ আয়েশাকে নিয়ে বাড়িতে হাজির হন রাব্বি। আয়েশাকে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের বাড়িতে এসে হাজির হয় মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। বেরিয়ে আসে, তিনিই আলোচিত জোড়া খুনের মামলার পলাতক আসামি আয়েশা।
পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জামাল স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে বেড়ানোর জন্য নয়, আত্মগোপনে এসেছিলেন। দীর্ঘ বছর পর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে আসার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আলোচিত হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
আজ দুপুরে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের কয়ারচর এলাকা থেকে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ আয়েশাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি নরসিংদীর সলিমগঞ্জ এলাকার রবিউল ইসলামের মেয়ে। হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকা থেকে নলছিটির দপদপিয়া ইউনিয়নের কয়ারচর এলাকায় জামালের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে আসেন আয়েশা। পুলিশের অভিযানে তাঁর স্বামী জামাল সিকদার রাব্বিকেও আটক করা হয়েছে। তিনি ওই এলাকার জাকির সিকদারের ছেলে। রাব্বি ও আয়েশা ঢাকায় থাকেন। একসময় কারখানার শ্রমিক ছিলেন এই যুবক।
দপদপিয়া ইউনিয়ন পরিষদের কয়ারচর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুল মন্নান মৃধা চুন্নু বলেন, প্রায় ১৫ বছর আগে জামাল সিকদার রাব্বির বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়। তখন রাব্বিকে রেখে অন্য সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যান তাঁর মা। এরপর রাব্বি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। পরে কখনো তাঁকে এই এলাকায় দেখা যায়নি। আজ সকালে তিনি একটি মেয়েকে (আয়েশা) নিয়ে বাড়িতে আসেন এবং তাঁকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। রাব্বির বাবা প্রবাসে থাকেন। তাঁর বৃদ্ধ দাদি একাই বাড়িতে থাকেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাব্বি তাঁর নানার সহায়তায় চাচার বাসায় ওঠেন। তিনি নিজেও বাবার বাড়ি চিনতে পারছিলেন না। এলাকাবাসী জানতেন, রাব্বি ধনী পরিবারের কোনো মেয়েকে বিয়ে করেছেন। আজ সকালে রাব্বি স্ত্রীকে নিয়ে চাচার বাড়িতে পৌঁছান। দুপুরে ঢাকা থেকে পুলিশ এসে মামলার আসামি আয়েশাকে গ্রেপ্তার এবং রাব্বিকে আটক করে নিয়ে যায়।
ঝালকাঠিতে অভিযানে অংশ নেওয়া মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সহিদুল ইসলাম মাসুম সাংবাদিকদের বলেন, মোহাম্মদপুরে গৃহকর্তার বাসা থেকে কিছু মালামাল চুরি করার পর সেখানে ধস্তাধস্তি হয়। এ সময় আয়েশা আক্তার ছুরিকাঘাত করে গৃহকর্তার স্ত্রী লায়লা আফরোজ (৪৮) ও তাঁর মেয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজকে (১৫) হত্যা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে আয়েশাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে তিনি এসব কথা বলেন।
অভিযানে তেজগাঁও বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মামুনও ছিলেন। পরে আয়েশাকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন পুলিশ সদস্যরা।
এর আগে গত সোমবার সকালে শাহজাহান রোডের ১৪ তলা একটি আবাসিক ভবনের সপ্তম তলায় লায়লা আফরোজ ও তাঁর মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার তাঁদের মরদেহ নাটোরে দাফন করা হয়েছে। মামলার এজাহারে বাসা থেকে মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, স্বর্ণালংকার, নগদ টাকাসহ মূল্যবান জিনিস খোয়া যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
ভবনের ভেতরের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, হত্যাকাণ্ডের পর এক নারী স্কুলড্রেস পরে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। চার দিন আগে আয়েশা পরিচয় দিয়ে ওই বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেওয়া তরুণী এই জোড়া খুনে জড়িত বলে সন্দেহ হয় স্বজনদের।
ঘটনার পর থেকে ওই তরুণী পলাতক ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর সন্দেহভাজন গৃহকর্মীকে আসামি করে সোমবার রাতে লায়লা আফরোজের স্বামী আ জ ম আজিজুল ইসলাম বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। লায়লা ও তাঁর মেয়ের মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে গতকাল গ্রামের বাড়ি নাটোর পৌরসভার দক্ষিণ বড়গাছায় নেওয়া হয়। জোহরের নামাজের পর জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁদের মরদেহ দাফন করা হয়।
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুনের মামলার আসামি আয়েশা আক্তারকে নিয়ে প্রথমবারের মতো ঝালকাঠির নলছিটিতে নিজ বাড়িতে আসেন জামাল সিকদার রাব্বি। ১৫ বছর আগে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হলে তিনি বাড়ি ছাড়েন। এরপর আর তাঁকে এলাকায় ফিরতে দেখা যায়নি।
আজ বুধবার সকালে হঠাৎ আয়েশাকে নিয়ে বাড়িতে হাজির হন রাব্বি। আয়েশাকে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের বাড়িতে এসে হাজির হয় মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। বেরিয়ে আসে, তিনিই আলোচিত জোড়া খুনের মামলার পলাতক আসামি আয়েশা।
পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জামাল স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে বেড়ানোর জন্য নয়, আত্মগোপনে এসেছিলেন। দীর্ঘ বছর পর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে আসার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আলোচিত হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
আজ দুপুরে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের কয়ারচর এলাকা থেকে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ আয়েশাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি নরসিংদীর সলিমগঞ্জ এলাকার রবিউল ইসলামের মেয়ে। হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকা থেকে নলছিটির দপদপিয়া ইউনিয়নের কয়ারচর এলাকায় জামালের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে আসেন আয়েশা। পুলিশের অভিযানে তাঁর স্বামী জামাল সিকদার রাব্বিকেও আটক করা হয়েছে। তিনি ওই এলাকার জাকির সিকদারের ছেলে। রাব্বি ও আয়েশা ঢাকায় থাকেন। একসময় কারখানার শ্রমিক ছিলেন এই যুবক।
দপদপিয়া ইউনিয়ন পরিষদের কয়ারচর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুল মন্নান মৃধা চুন্নু বলেন, প্রায় ১৫ বছর আগে জামাল সিকদার রাব্বির বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়। তখন রাব্বিকে রেখে অন্য সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যান তাঁর মা। এরপর রাব্বি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। পরে কখনো তাঁকে এই এলাকায় দেখা যায়নি। আজ সকালে তিনি একটি মেয়েকে (আয়েশা) নিয়ে বাড়িতে আসেন এবং তাঁকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। রাব্বির বাবা প্রবাসে থাকেন। তাঁর বৃদ্ধ দাদি একাই বাড়িতে থাকেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাব্বি তাঁর নানার সহায়তায় চাচার বাসায় ওঠেন। তিনি নিজেও বাবার বাড়ি চিনতে পারছিলেন না। এলাকাবাসী জানতেন, রাব্বি ধনী পরিবারের কোনো মেয়েকে বিয়ে করেছেন। আজ সকালে রাব্বি স্ত্রীকে নিয়ে চাচার বাড়িতে পৌঁছান। দুপুরে ঢাকা থেকে পুলিশ এসে মামলার আসামি আয়েশাকে গ্রেপ্তার এবং রাব্বিকে আটক করে নিয়ে যায়।
ঝালকাঠিতে অভিযানে অংশ নেওয়া মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সহিদুল ইসলাম মাসুম সাংবাদিকদের বলেন, মোহাম্মদপুরে গৃহকর্তার বাসা থেকে কিছু মালামাল চুরি করার পর সেখানে ধস্তাধস্তি হয়। এ সময় আয়েশা আক্তার ছুরিকাঘাত করে গৃহকর্তার স্ত্রী লায়লা আফরোজ (৪৮) ও তাঁর মেয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজকে (১৫) হত্যা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে আয়েশাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে তিনি এসব কথা বলেন।
অভিযানে তেজগাঁও বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মামুনও ছিলেন। পরে আয়েশাকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন পুলিশ সদস্যরা।
এর আগে গত সোমবার সকালে শাহজাহান রোডের ১৪ তলা একটি আবাসিক ভবনের সপ্তম তলায় লায়লা আফরোজ ও তাঁর মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার তাঁদের মরদেহ নাটোরে দাফন করা হয়েছে। মামলার এজাহারে বাসা থেকে মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, স্বর্ণালংকার, নগদ টাকাসহ মূল্যবান জিনিস খোয়া যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
ভবনের ভেতরের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, হত্যাকাণ্ডের পর এক নারী স্কুলড্রেস পরে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। চার দিন আগে আয়েশা পরিচয় দিয়ে ওই বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেওয়া তরুণী এই জোড়া খুনে জড়িত বলে সন্দেহ হয় স্বজনদের।
ঘটনার পর থেকে ওই তরুণী পলাতক ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর সন্দেহভাজন গৃহকর্মীকে আসামি করে সোমবার রাতে লায়লা আফরোজের স্বামী আ জ ম আজিজুল ইসলাম বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। লায়লা ও তাঁর মেয়ের মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে গতকাল গ্রামের বাড়ি নাটোর পৌরসভার দক্ষিণ বড়গাছায় নেওয়া হয়। জোহরের নামাজের পর জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁদের মরদেহ দাফন করা হয়।
মিয়ানমারে পাচারকালে ১ হাজার ৫০০ বস্তা সিমেন্টবোঝাই দুটি মাছ ধরার ট্রলার জব্দ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ সময় পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ২২ জনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।২ মিনিট আগে
চাঁদাবাজি নিয়ে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের দেওয়া বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাইলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের কর্ণফুলী হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি ওই বিষয়ে কথা বলেন।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এতে সিলেট বিভাগের ১৯টির মধ্যে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের তিনজন প্রবাসফেরত, অন্য দুজনের একজন ব্যবসায়ী ও অপরজন ছাত্র।১০ মিনিট আগে
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রীকে (১১) ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক রমজান আলীকে (৩১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হলে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।১৫ মিনিট আগে
কক্সবাজার প্রতিনিধি
মিয়ানমারে পাচারকালে ১ হাজার ৫০০ বস্তা সিমেন্টবোঝাই দুটি মাছ ধরার ট্রলার জব্দ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ সময় পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ২২ জনকে আটক করা হয়।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।
আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নৌবাহিনীর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, একটি পাচারকারী চক্র ইঞ্জিনচালিত ট্রলারে করে সমুদ্রপথে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচার করছে—এ সংবাদের ভিত্তিতে নৌবাহিনীর জাহাজ প্রত্যশা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ হতে ৩৬ মাইল পশ্চিমে গভীর সমুদ্রে দুটি কাঠের বোট দেখতে পায়। নৌবাহিনীর জাহাজ কাছে গেলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় নৌবাহিনীর সদস্যরা ট্রলার দুটি আটক করেন।
আটক ‘খাজা গরিব-ই-নেওয়াজ-৬’ এবং ‘মা বাবার দোয়া-১০’ নামের ট্রলারে তল্লাশি করে ১ হাজার ৫০০ বস্তা বাংলাদেশি ডায়মন্ড সিমেন্ট জব্দ করা হয়। এ সময় চোরাকারবারি দলের ২২ সদস্যকে আটক করা হয়। পরে জব্দ মালামাল ও আট ব্যক্তিদের অইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
মিয়ানমারে পাচারকালে ১ হাজার ৫০০ বস্তা সিমেন্টবোঝাই দুটি মাছ ধরার ট্রলার জব্দ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ সময় পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ২২ জনকে আটক করা হয়।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।
আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নৌবাহিনীর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, একটি পাচারকারী চক্র ইঞ্জিনচালিত ট্রলারে করে সমুদ্রপথে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচার করছে—এ সংবাদের ভিত্তিতে নৌবাহিনীর জাহাজ প্রত্যশা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ হতে ৩৬ মাইল পশ্চিমে গভীর সমুদ্রে দুটি কাঠের বোট দেখতে পায়। নৌবাহিনীর জাহাজ কাছে গেলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় নৌবাহিনীর সদস্যরা ট্রলার দুটি আটক করেন।
আটক ‘খাজা গরিব-ই-নেওয়াজ-৬’ এবং ‘মা বাবার দোয়া-১০’ নামের ট্রলারে তল্লাশি করে ১ হাজার ৫০০ বস্তা বাংলাদেশি ডায়মন্ড সিমেন্ট জব্দ করা হয়। এ সময় চোরাকারবারি দলের ২২ সদস্যকে আটক করা হয়। পরে জব্দ মালামাল ও আট ব্যক্তিদের অইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুনের মামলার আসামি আয়েশা আক্তারকে নিয়ে প্রথমবারের মতো ঝালকাঠির নলছিটিতে নিজ বাড়িতে আসেন জামাল সিকদার রাব্বি। ১৫ বছর আগে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হলে তিনি বাড়ি ছাড়েন। এরপর আর তাঁকে এলাকায় ফিরতে দেখা যায়নি। আজ বুধবার সকালে হঠাৎ আয়েশাকে নিয়ে বাড়িতে হাজির হন রাব্বি।২ ঘণ্টা আগে
চাঁদাবাজি নিয়ে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের দেওয়া বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাইলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের কর্ণফুলী হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি ওই বিষয়ে কথা বলেন।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এতে সিলেট বিভাগের ১৯টির মধ্যে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের তিনজন প্রবাসফেরত, অন্য দুজনের একজন ব্যবসায়ী ও অপরজন ছাত্র।১০ মিনিট আগে
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রীকে (১১) ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক রমজান আলীকে (৩১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হলে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।১৫ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চাঁদাবাজি নিয়ে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের দেওয়া বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাইলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের কর্ণফুলী হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি ওই বিষয়ে কথা বলেন। চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সম্প্রতি নৌ পরিবহন উপদেষ্টার চট্টগ্রাম বন্দরে এক অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে চসিক মেয়র বলেন, ‘কালকে একটা বক্তব্যের কোথায় যেন শুনেছি, বন্দরের অনেক স্টেকহোল্ডার এখানে আছেন, আমাদের নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেছেন যে, প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা চাঁদাবাজি হয়। আমার মনে হয়, এটা ভেরি ইম্পরট্যান্ট ইস্যু। উনাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল অথবা জিজ্ঞেস করা উচিত, কারা সেখানে চাঁদাবাজি করছে। কারণ, আমি, আমার নিজের যে হোল্ডিং ট্যাক্স, সিটি করপোরেশনের, আমরা ন্যায্য পাওনাদার বন্দর থেকে, ২০০ থেকে আড়াই শ কোটি টাকা, আমি পাই না।’
মেয়র বলেন, ‘তাহলে দেখুন, কেউ, তারা যদি দুই কোটি টাকার চাঁদাবাজি করে, তাহলে মাসে হচ্ছে ৬০ কোটি টাকা, বছরে ৭২০ কোটি টাকা। যেখানে আমি আমার ২০০ কোটি টাকা ন্যায্য হোল্ডিং ট্যাক্স পাচ্ছি না, যে হোল্ডিং ট্যাক্স দিয়ে আমি আমার ১০০টার ওপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ২০০টার ওপর মাদ্রাসা, যেখানে আমার ভর্তুকি দিতে হয় মাসে ৬ কোটি টাকা, বছরে ৭২ কোটি টাকা; সেখানে আমাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।
‘যেখানে আমার রাস্তাঘাটগুলোর সংস্কার করতে হচ্ছে। আমার রাস্তার ধারণক্ষমতা হচ্ছে ৭ থেকে ৮ টন। বন্দরের গাড়ি আসে ৩০ থেকে ৪০ টন। আমার রাস্তাগুলো ভেঙে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বন্দরের কারণে। কাজেই, এটা তো আমার ন্যায্য অধিকার, সে জায়গায় আমি পাচ্ছি না অথচ চাঁদাবাজি করছে। তাহলে এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় ভেরি ইম্পরট্যান্ট ইস্যু। এগুলো রেইজ করা উচিত—কারা সেটা করছে।’
শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আর উনি প্রথমত, এটা নিউজপেপারে অথবা কোথায় আমি দেখলাম যে, সব মেয়ররা এগুলা করছে। আমি তো আসলে কখনো কোনো কথাও বলি না কারও সাথে। সাথে সাথে আমি উনারে টেলিফোন করলাম, আমি বললাম, আপনি, এই যে বক্তব্যটা এসেছে, কোনো এক জায়গায়, সব মেয়ররা এগুলা করছে, আমি বললাম, আপনি আমার ব্যাপারে যদি কোনো কিছু থাকে, তাহলে সেটা প্রমাণ দিতে হবে, না হয় আমি কালকে প্রেস কনফারেন্স করছি এবং যতক্ষণ না আপনি দিতে না পারেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে চট্টগ্রাম শহরে ঢুকতে দেব না। তখন উনি বললেন, ‘‘সরি, আমি ওইভাবে বলি নাই, আমি বলেছি, আগের মেয়র করেছে’’।’
শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আমি বলেছি, আগের মেয়র করে থাকলে আপনাকে অবশ্যই এটা রিজয়েন্ডার দিতে হবে এবং আপনাকে ওই যে অনলাইনে অথবা যে বলেছে, আপনার বক্তব্য আবার উপস্থাপন করতে হবে এবং আলটিমেটলি উনি সেখানে এটা বলেছেন, উনি আমাকে পাঠিয়েছেন। উনি আমাকে বলেছেন, ওই আগের মেয়র কথাটা আস্তে করে সেটা কেটে ওইসব ঢালাওভাবে দিছে। এই হচ্ছে অবস্থা। সাংবাদিক ভাই আছে। আমি কিছুক্ষণ আগে প্রেসক্লাবে এই কথা বলেছি। সাংবাদিকদের যখন কোনো কথা বলেন, পুরো বক্তব্যটা দেওয়া উচিত। তবে যে কথাটা আমি কনসানট্রেট করতে চাই, তা হচ্ছে, দুই থেকে আড়াই কোটি টাকার চাঁদাবাজি। আমার মনে হয়, ভেরি ইম্পরট্যান্ট ইস্যু।’
চাঁদাবাজির টাকার কথা তুলে ধরে মেয়র বলেন, ‘আমাদের টাকাগুলো, যদি উনার কথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এই টাকা তো জনগণের টাকা, এই টাকা দিয়ে আমি আরও রাস্তাঘাট করতে পারতাম, আমি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবায় খরচ করতে পারতাম, আমি আরও ব্রিজ, কালভার্ট করতে পারতাম। তাহলে এই টাকা চাঁদাবাজি হবে কেন? আর যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সেটাও তাঁকে বলতে হবে, উনি ঢালাওভাবে বলেছেন।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সদস্যসচিব জাহিদুল করিম কচি। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ নুরুল আমিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ উল্লাহ, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব সাগুফতা বুশরা মিশমা, সাংবাদিক ওসমান গণি মুনসুর প্রমুখ।
চাঁদাবাজি নিয়ে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের দেওয়া বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাইলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের কর্ণফুলী হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি ওই বিষয়ে কথা বলেন। চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সম্প্রতি নৌ পরিবহন উপদেষ্টার চট্টগ্রাম বন্দরে এক অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে চসিক মেয়র বলেন, ‘কালকে একটা বক্তব্যের কোথায় যেন শুনেছি, বন্দরের অনেক স্টেকহোল্ডার এখানে আছেন, আমাদের নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেছেন যে, প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা চাঁদাবাজি হয়। আমার মনে হয়, এটা ভেরি ইম্পরট্যান্ট ইস্যু। উনাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল অথবা জিজ্ঞেস করা উচিত, কারা সেখানে চাঁদাবাজি করছে। কারণ, আমি, আমার নিজের যে হোল্ডিং ট্যাক্স, সিটি করপোরেশনের, আমরা ন্যায্য পাওনাদার বন্দর থেকে, ২০০ থেকে আড়াই শ কোটি টাকা, আমি পাই না।’
মেয়র বলেন, ‘তাহলে দেখুন, কেউ, তারা যদি দুই কোটি টাকার চাঁদাবাজি করে, তাহলে মাসে হচ্ছে ৬০ কোটি টাকা, বছরে ৭২০ কোটি টাকা। যেখানে আমি আমার ২০০ কোটি টাকা ন্যায্য হোল্ডিং ট্যাক্স পাচ্ছি না, যে হোল্ডিং ট্যাক্স দিয়ে আমি আমার ১০০টার ওপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ২০০টার ওপর মাদ্রাসা, যেখানে আমার ভর্তুকি দিতে হয় মাসে ৬ কোটি টাকা, বছরে ৭২ কোটি টাকা; সেখানে আমাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।
‘যেখানে আমার রাস্তাঘাটগুলোর সংস্কার করতে হচ্ছে। আমার রাস্তার ধারণক্ষমতা হচ্ছে ৭ থেকে ৮ টন। বন্দরের গাড়ি আসে ৩০ থেকে ৪০ টন। আমার রাস্তাগুলো ভেঙে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বন্দরের কারণে। কাজেই, এটা তো আমার ন্যায্য অধিকার, সে জায়গায় আমি পাচ্ছি না অথচ চাঁদাবাজি করছে। তাহলে এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় ভেরি ইম্পরট্যান্ট ইস্যু। এগুলো রেইজ করা উচিত—কারা সেটা করছে।’
শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আর উনি প্রথমত, এটা নিউজপেপারে অথবা কোথায় আমি দেখলাম যে, সব মেয়ররা এগুলা করছে। আমি তো আসলে কখনো কোনো কথাও বলি না কারও সাথে। সাথে সাথে আমি উনারে টেলিফোন করলাম, আমি বললাম, আপনি, এই যে বক্তব্যটা এসেছে, কোনো এক জায়গায়, সব মেয়ররা এগুলা করছে, আমি বললাম, আপনি আমার ব্যাপারে যদি কোনো কিছু থাকে, তাহলে সেটা প্রমাণ দিতে হবে, না হয় আমি কালকে প্রেস কনফারেন্স করছি এবং যতক্ষণ না আপনি দিতে না পারেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে চট্টগ্রাম শহরে ঢুকতে দেব না। তখন উনি বললেন, ‘‘সরি, আমি ওইভাবে বলি নাই, আমি বলেছি, আগের মেয়র করেছে’’।’
শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আমি বলেছি, আগের মেয়র করে থাকলে আপনাকে অবশ্যই এটা রিজয়েন্ডার দিতে হবে এবং আপনাকে ওই যে অনলাইনে অথবা যে বলেছে, আপনার বক্তব্য আবার উপস্থাপন করতে হবে এবং আলটিমেটলি উনি সেখানে এটা বলেছেন, উনি আমাকে পাঠিয়েছেন। উনি আমাকে বলেছেন, ওই আগের মেয়র কথাটা আস্তে করে সেটা কেটে ওইসব ঢালাওভাবে দিছে। এই হচ্ছে অবস্থা। সাংবাদিক ভাই আছে। আমি কিছুক্ষণ আগে প্রেসক্লাবে এই কথা বলেছি। সাংবাদিকদের যখন কোনো কথা বলেন, পুরো বক্তব্যটা দেওয়া উচিত। তবে যে কথাটা আমি কনসানট্রেট করতে চাই, তা হচ্ছে, দুই থেকে আড়াই কোটি টাকার চাঁদাবাজি। আমার মনে হয়, ভেরি ইম্পরট্যান্ট ইস্যু।’
চাঁদাবাজির টাকার কথা তুলে ধরে মেয়র বলেন, ‘আমাদের টাকাগুলো, যদি উনার কথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এই টাকা তো জনগণের টাকা, এই টাকা দিয়ে আমি আরও রাস্তাঘাট করতে পারতাম, আমি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবায় খরচ করতে পারতাম, আমি আরও ব্রিজ, কালভার্ট করতে পারতাম। তাহলে এই টাকা চাঁদাবাজি হবে কেন? আর যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সেটাও তাঁকে বলতে হবে, উনি ঢালাওভাবে বলেছেন।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সদস্যসচিব জাহিদুল করিম কচি। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ নুরুল আমিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ উল্লাহ, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব সাগুফতা বুশরা মিশমা, সাংবাদিক ওসমান গণি মুনসুর প্রমুখ।
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুনের মামলার আসামি আয়েশা আক্তারকে নিয়ে প্রথমবারের মতো ঝালকাঠির নলছিটিতে নিজ বাড়িতে আসেন জামাল সিকদার রাব্বি। ১৫ বছর আগে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হলে তিনি বাড়ি ছাড়েন। এরপর আর তাঁকে এলাকায় ফিরতে দেখা যায়নি। আজ বুধবার সকালে হঠাৎ আয়েশাকে নিয়ে বাড়িতে হাজির হন রাব্বি।২ ঘণ্টা আগে
মিয়ানমারে পাচারকালে ১ হাজার ৫০০ বস্তা সিমেন্টবোঝাই দুটি মাছ ধরার ট্রলার জব্দ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ সময় পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ২২ জনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।২ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এতে সিলেট বিভাগের ১৯টির মধ্যে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের তিনজন প্রবাসফেরত, অন্য দুজনের একজন ব্যবসায়ী ও অপরজন ছাত্র।১০ মিনিট আগে
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রীকে (১১) ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক রমজান আলীকে (৩১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হলে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।১৫ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এতে সিলেট বিভাগের ১৯টির মধ্যে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের তিনজন প্রবাসফেরত, অন্য দুজনের একজন ব্যবসায়ী ও অপরজন ছাত্র। তাঁরা দলটির নির্বাচনী প্রতীক শাপলা কলি নিয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এসব আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
সিলেট-১ (সদর-নগর) আসন
এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট বিভাগ) এহতেশাম হক। সিলেট নগরে বেড়ে ওঠা এহতেশাম হক দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটি সংগঠক, রাজনৈতিক কর্মী ও গবেষক হিসেবে দেশ-বিদেশে কাজ করছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের লন্ডনে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত কাউন্সিলর ছিলেন। এ সময় তিনি হাউজিং ও রিজেনারেশন সাবকমিটির চেয়ারম্যান এবং লাইসেন্সিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি লেবার গ্রুপের নির্বাচিত মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস অফিসার ছিলেন।
মনোনয়নপ্রাপ্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এহতেশাম হক বলেন, ‘সিলেট-১ আসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাকে প্রার্থী করায় দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারে সিলেটবাসীর হিস্যা আদায়ে জোড়ালো ভূমিকা রাখব। আমার ইশতেহারে বিস্তারিত থাকবে, প্রিয় সিলেট-১-এর সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুরোধ—সেটি যেন তাঁরা দেখেন।’
সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও নগরের ৬টি ওয়ার্ড) আসন
এই আসনে শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার নুরুল হুদা জুনেদ। তিনি জানান, ২০১৮ সালে শেখ হাসিনা সরকারের নিপীড়ন-হয়রানিমূলক মামলার পরে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দেশে এসে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। বর্তমানে তিনি দেশে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত।
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ব্যারিস্টার জুনেদ বলেন, ‘অভ্যুত্থানের শক্তি আমাকে প্রার্থী করেছে, সেটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা এসেছি, ইনশা আল্লাহ পরিবর্তনই হবে।’
সিলেট-৪ (কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর) আসন
এই আসনে এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী প্রকৌশলী মো. রাশেল উল আলম। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাস করি। সেখানকার হেজ ফান্ডের একটি কোম্পানির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করি। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে এসেছি।’
মনোনয়নপ্রাপ্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাশেল বলেন, ‘প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরপুর কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরের পরিবেশ রক্ষা করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে কাজ করছি। বিশেষ করে, বেকার সমস্যা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চাই।’
মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ) আসন
এই আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব ও সিলেট অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রীতম দাশ। বর্তমানে ট্যুরিজম ব্যবসায় জড়িত এই নেতা ২০২২ সালে চা-শ্রমিকদের আন্দোলনে হামলার শিকার হন।
দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রীতম বলেন, ‘চা-শ্রমিকসহ এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং যৌক্তিক দাবিদাওয়া পূরণের জন্য রাজনীতিতে এসেছি। শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জবাসী পাশে থাকলে আমাদের ন্যায্য হিস্যায় কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সাহস পাবে না।’
হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসন
এই আসনে দলের কেন্দ্রীয় সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) ও হবিগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সমন্বয়কারী নাহিদ উদ্দিন তারেক শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। তারেক বর্তমানে ঢাকা কলেজে মাস্টার্সে পড়াশোনা করছেন।
দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তারেক বলেন, ‘রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার একমাত্র এবং কেবলমাত্র ইচ্ছা আমার জন্মস্থানের সেবায় কাজ করা। মহান রাব্বুল আলামিন আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসন থেকে এনসিপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আমাকে প্রাথমিকভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। চুনারুঘাট-মাধবপুরবাসীর পূর্ণ সমর্থন, সহযোগিতা ও দোয়া প্রত্যাশা করছি।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এতে সিলেট বিভাগের ১৯টির মধ্যে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের তিনজন প্রবাসফেরত, অন্য দুজনের একজন ব্যবসায়ী ও অপরজন ছাত্র। তাঁরা দলটির নির্বাচনী প্রতীক শাপলা কলি নিয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এসব আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
সিলেট-১ (সদর-নগর) আসন
এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট বিভাগ) এহতেশাম হক। সিলেট নগরে বেড়ে ওঠা এহতেশাম হক দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটি সংগঠক, রাজনৈতিক কর্মী ও গবেষক হিসেবে দেশ-বিদেশে কাজ করছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের লন্ডনে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত কাউন্সিলর ছিলেন। এ সময় তিনি হাউজিং ও রিজেনারেশন সাবকমিটির চেয়ারম্যান এবং লাইসেন্সিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি লেবার গ্রুপের নির্বাচিত মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস অফিসার ছিলেন।
মনোনয়নপ্রাপ্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এহতেশাম হক বলেন, ‘সিলেট-১ আসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাকে প্রার্থী করায় দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারে সিলেটবাসীর হিস্যা আদায়ে জোড়ালো ভূমিকা রাখব। আমার ইশতেহারে বিস্তারিত থাকবে, প্রিয় সিলেট-১-এর সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুরোধ—সেটি যেন তাঁরা দেখেন।’
সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও নগরের ৬টি ওয়ার্ড) আসন
এই আসনে শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার নুরুল হুদা জুনেদ। তিনি জানান, ২০১৮ সালে শেখ হাসিনা সরকারের নিপীড়ন-হয়রানিমূলক মামলার পরে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দেশে এসে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। বর্তমানে তিনি দেশে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত।
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ব্যারিস্টার জুনেদ বলেন, ‘অভ্যুত্থানের শক্তি আমাকে প্রার্থী করেছে, সেটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা এসেছি, ইনশা আল্লাহ পরিবর্তনই হবে।’
সিলেট-৪ (কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর) আসন
এই আসনে এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী প্রকৌশলী মো. রাশেল উল আলম। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাস করি। সেখানকার হেজ ফান্ডের একটি কোম্পানির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করি। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে এসেছি।’
মনোনয়নপ্রাপ্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাশেল বলেন, ‘প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরপুর কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরের পরিবেশ রক্ষা করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে কাজ করছি। বিশেষ করে, বেকার সমস্যা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চাই।’
মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ) আসন
এই আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব ও সিলেট অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রীতম দাশ। বর্তমানে ট্যুরিজম ব্যবসায় জড়িত এই নেতা ২০২২ সালে চা-শ্রমিকদের আন্দোলনে হামলার শিকার হন।
দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রীতম বলেন, ‘চা-শ্রমিকসহ এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং যৌক্তিক দাবিদাওয়া পূরণের জন্য রাজনীতিতে এসেছি। শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জবাসী পাশে থাকলে আমাদের ন্যায্য হিস্যায় কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সাহস পাবে না।’
হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসন
এই আসনে দলের কেন্দ্রীয় সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) ও হবিগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সমন্বয়কারী নাহিদ উদ্দিন তারেক শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। তারেক বর্তমানে ঢাকা কলেজে মাস্টার্সে পড়াশোনা করছেন।
দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তারেক বলেন, ‘রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার একমাত্র এবং কেবলমাত্র ইচ্ছা আমার জন্মস্থানের সেবায় কাজ করা। মহান রাব্বুল আলামিন আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসন থেকে এনসিপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আমাকে প্রাথমিকভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। চুনারুঘাট-মাধবপুরবাসীর পূর্ণ সমর্থন, সহযোগিতা ও দোয়া প্রত্যাশা করছি।’
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুনের মামলার আসামি আয়েশা আক্তারকে নিয়ে প্রথমবারের মতো ঝালকাঠির নলছিটিতে নিজ বাড়িতে আসেন জামাল সিকদার রাব্বি। ১৫ বছর আগে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হলে তিনি বাড়ি ছাড়েন। এরপর আর তাঁকে এলাকায় ফিরতে দেখা যায়নি। আজ বুধবার সকালে হঠাৎ আয়েশাকে নিয়ে বাড়িতে হাজির হন রাব্বি।২ ঘণ্টা আগে
মিয়ানমারে পাচারকালে ১ হাজার ৫০০ বস্তা সিমেন্টবোঝাই দুটি মাছ ধরার ট্রলার জব্দ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ সময় পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ২২ জনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।২ মিনিট আগে
চাঁদাবাজি নিয়ে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের দেওয়া বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাইলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের কর্ণফুলী হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি ওই বিষয়ে কথা বলেন।৬ মিনিট আগে
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রীকে (১১) ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক রমজান আলীকে (৩১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হলে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।১৫ মিনিট আগে
কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রীকে (১১) ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক রমজান আলীকে (৩১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হলে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম। এর আগে ৭ ডিসেম্বর ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর বাবা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা করলে ৮ ডিসেম্বর রাতেই সেই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী শিশুটি পরিবারের সঙ্গে চুনকুটিয়া হিজলতলা এলাকায় বসবাস করে। গত ২৬ নভেম্বর শিশুটি স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শিশুটি বর্তমানে ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার এসআই রফিকুল ইসলাম লিটন বলেন, ‘এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক রমজান আলীর নাম উল্লেখ করে ভুক্তভোগী পরিবার মামলা করে। আমরা আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়ে পাঁচ দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত এক দিনের মঞ্জুর করেছেন।’
এ বিষয় এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার জাহিদ বলেন, ‘বিষয়টি আমার স্কুলের বাইরের ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা স্কুলে ঘটেনি। স্কুলের সুনাম নষ্ট করার জন্য একটি মহল অপচেষ্টা চালাচ্ছে।’
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রীকে (১১) ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক রমজান আলীকে (৩১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হলে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম। এর আগে ৭ ডিসেম্বর ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর বাবা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা করলে ৮ ডিসেম্বর রাতেই সেই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী শিশুটি পরিবারের সঙ্গে চুনকুটিয়া হিজলতলা এলাকায় বসবাস করে। গত ২৬ নভেম্বর শিশুটি স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শিশুটি বর্তমানে ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার এসআই রফিকুল ইসলাম লিটন বলেন, ‘এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক রমজান আলীর নাম উল্লেখ করে ভুক্তভোগী পরিবার মামলা করে। আমরা আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়ে পাঁচ দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত এক দিনের মঞ্জুর করেছেন।’
এ বিষয় এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার জাহিদ বলেন, ‘বিষয়টি আমার স্কুলের বাইরের ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা স্কুলে ঘটেনি। স্কুলের সুনাম নষ্ট করার জন্য একটি মহল অপচেষ্টা চালাচ্ছে।’
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুনের মামলার আসামি আয়েশা আক্তারকে নিয়ে প্রথমবারের মতো ঝালকাঠির নলছিটিতে নিজ বাড়িতে আসেন জামাল সিকদার রাব্বি। ১৫ বছর আগে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হলে তিনি বাড়ি ছাড়েন। এরপর আর তাঁকে এলাকায় ফিরতে দেখা যায়নি। আজ বুধবার সকালে হঠাৎ আয়েশাকে নিয়ে বাড়িতে হাজির হন রাব্বি।২ ঘণ্টা আগে
মিয়ানমারে পাচারকালে ১ হাজার ৫০০ বস্তা সিমেন্টবোঝাই দুটি মাছ ধরার ট্রলার জব্দ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ সময় পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ২২ জনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।২ মিনিট আগে
চাঁদাবাজি নিয়ে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের দেওয়া বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাইলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের কর্ণফুলী হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি ওই বিষয়ে কথা বলেন।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এতে সিলেট বিভাগের ১৯টির মধ্যে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের তিনজন প্রবাসফেরত, অন্য দুজনের একজন ব্যবসায়ী ও অপরজন ছাত্র।১০ মিনিট আগে