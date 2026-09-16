Ajker Patrika
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বরিশাল

সুপারিগাছ কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সুপারিগাছ কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৫
প্রতীকী ছবি

বরিশালের হিজলা উপজেলায় গুয়াবাড়িয়া ইউনিয়নের পশ্চিম কোরালিয়া গ্রামে জমির সুপারিগাছ কাটা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় পাঁচজন আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার স্থানীয় জয়নাল আবেদিন এবং জব্বার আকন ও তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। আহত ব্যক্তিদের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধের বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য গতকাল মঙ্গলবার হিজলা থানায় উভয় পক্ষ গেলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান সালিসের সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু আজ প্রতিপক্ষ মোশারফ আকন, জব্বার আকন, বেলাল আকন, আজিজ আকন, খোকন আকন ও ইসমাইল আকন বিরোধীয় জমির সীমানার বেড়ার নেট কেটে বেশ কিছু গাছের চারা উপড়ে ফেলেন। খবর পেয়ে জয়নাল দেওয়ান, খলিল দেওয়ান, নাঈম দেওয়ানসহ স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দিতে গেলে তাঁদের ওপর ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালানো হয়। এ নিয়ে কোরালিয়া গ্রামে দুই পক্ষে সংঘর্ষ বাধে।

ঘটনার শিকার কৃষিজীবী জয়নাল আবেদিন জানান, তাঁরা নিজস্ব জমিতে নেট দিয়ে বেড়া দিয়েছেন। এ নিয়ে প্রতিপক্ষ জব্বার আকন অভিযোগ দিলে ওসি মো. সোলায়মান সালিসের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আজ সকালে গাছ উপড়ে ফেলেন জব্বার ও তাঁর অনুসারীরা। এ ঘটনায় বাধা দিলে হামলায় জয়নাল দেওয়ান (৫০), খলিল দেওয়ান (৩৮) ও নাঈম দেওয়ান (২১) আহত হন।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ জব্বার আকন জানান, হামলায় তাঁদেরও দুই থেকে তিনজন আহত হয়েছেন। তবে তিনি তাৎক্ষণিক আহত ব্যক্তিদের নাম বলতে পারেননি।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়া হিজলা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাইসুর রহমান জানান, পূর্বশত্রুতার জেরে জমির সীমানাকে কেন্দ্র করে আজ এ হামলায় উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হয়েছেন। তিনি গিয়ে দেখেছেন, আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

উভয় পক্ষকে থানায় অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাহিজলাবরিশাল বিভাগ
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