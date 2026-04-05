নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ও পাঙাশের পোনা নিধন, ৩০ জেলেকে জরিমানা

বরিশালের হিজলায় মেঘনা নদীর অভয়াশ্রমে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ও পাঙাশের পোনা নিধন করার অভিযোগ উঠেছে জেলেদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ৩০ জেলেকে জরিমানা করা হয়েছে। হিজলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভ্র জ্যোতি বড়াল ভ্রাম্যমাণ আদালতে জেলেদের ৭৮ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এর আগে গত শুক্রবার রাত ও শনিবার দিনে মেঘনায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ জাল, ইলিশ ও পাঙাশের পোনাসহ এই ৩০ জেলেকে আটক করে প্রশাসন। হিজলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ইলিশ ও পাঙাশের পোনা বিভিন্ন এতিমখানায় দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অবৈধ বেহুন্দি ও কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।
হিজলা উপজেলা মৎস্য দপ্তর জানায়, মৎস্য অভয়াশ্রম মেঘনা নদীতে ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার। জেলেরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অভয়াশ্রমে ইলিশ ও পাঙাশের পোনা শিকার করেন। ইলিশ সম্পদ ও পাঙাশের পোনা রক্ষায় উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর ও হিজলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ি মেঘনা নদীতে যৌথ অভিযান চালায়।
