বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় আহত, মহাসড়ক অবরোধ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) এক শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার রাত ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ শুরু করেন তাঁরা।
শিক্ষার্থীদের অবরোধের ফলে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকেরা।
এর আগে, রোববার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন দপদপিয়া ব্রিজ এলাকায় বিআরটিসির একটি বাসের সঙ্গে যাত্রীবোঝাই মাহিন্দ্রার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে কয়েকজন আহত হন। আহতদের মধ্যে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ও বাস যাত্রী ইয়াসিন আরাফাত গুরুতর আহত হন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় নেওয়া হচ্ছে।
দুর্ঘটনার পর শিক্ষার্থীরা সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আহত ইয়াসিনের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনসহ বিভিন্ন দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন।
আন্দোলনরত বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী রাজিব বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাবি মানা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে। আমরা চাই, আমাদের সব দাবি দ্রুত মেনে নেওয়া হোক।’
শিক্ষার্থী ভূমিকা সরকার বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে রাস্তা মেরামতসহ নানা ধরনের দাবি জানালেও তা পূরণ করা হয়নি। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস হলো, রক্তপাত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু হয় না।’
এ বিষয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. গাজী মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সব দাবি যত দ্রুত সম্ভব মেনে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যাগুলোর সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে।
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