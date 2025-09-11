মুলাদীতে ছাত্রদল-ছাত্রশিবির সংঘর্ষে আহত ১৫

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশালের মুলাদীতে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুলাদী সরকারি কলেজ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় দুই দলের নেতা-কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় মুলাদী সরকারি কলেজ ও খাদ্যগুদাম সড়ক এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বেলা ১১টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. হামীম হোসেন বলেন, ছাত্রশিবিরের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলাকালে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা বাধা দিলে প্রতিবাদ করেন ছাত্রশিবিরের নেতারা। পরে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উপজেলা ও কলেজ ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা ছাত্রশিবিরের ওপর হামলা করলে সংঘর্ষ হয়। এতে কলেজ ছাত্রশিবির সভাপতি আব্দুল্লাহ ইসলামসহ কমপক্ষে ১০ নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন।
এদিকে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন ঢালীর দাবি, ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা ছাত্রদলের চার থেকে পাঁচ নেতা-কর্মীকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা ও তারেক রহমানকে নিয়ে কটূক্তি করলে দুই পক্ষে হাতাহাতি হয়। পরে বিষয়টি সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় রূপ নেয়। এতে ছাত্রদলের পাঁচ নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন।
এ ব্যাপারে মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, কলেজ ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার সংবাদ পেয়ে পুলিশ কলেজ চত্বর ও খাদ্যগুদাম সড়কে অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ ঘটনায় থানায় কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
