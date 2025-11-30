বরিশাল-৫ আসন: শক্ত সরোয়ার, কৌশলী অন্যরা

খান রফিক, বরিশাল
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল বিভাগে সবচেয়ে আলোচিত আসন বরিশাল-৫ (নগর ও সদর)। এ আসনে বিএনপির প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার। তাই দীর্ঘ বছরের দূরত্ব থাকা নেতা-কর্মীদের কাছে টানতে নানা কৌশল অবলম্বন করছেন তিনি। ২০২১ সাল থেকে নগরের পদ হারিয়ে স্থানীয় বিএনপিতে কোণঠাসা ছিলেন সরোয়ার। ভোটের মাঠে এখন ঘর গোছানোর চিন্তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সামলানো সরোয়ারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ আসনে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম দলীয় প্রার্থী। অপর দিকে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল বরিশাল-৫ আসনের প্রার্থী। আসনভিত্তিক সমঝোতা হলে ফয়জুল ও হেলালের মধ্যে কোনো একজন হবে সরোয়ারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী; এমনটাই গুঞ্জন সর্বত্র।
শ্রমিক দলের নেতা থেকে আব্দুর রহমান বিশ্বাসের হাত ধরে রাজনীতিতে উঠে আসেন মজিবর রহমান সরোয়ার। এরপর একে একে বরিশাল-৫ আসনের এমপি, হুইপ, এমনকি সিটি মেয়রের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। জানা গেছে, সরোয়ার গত চার বছর কোণঠাসা ছিলেন। স্থানীয় বিএনপি এই চার বছরে কোনো কর্মসূচিতে ডাকত না তাঁকে। দলের মনোনয়ন পেয়ে এবার ঘুরে দাঁড়াতে চান সরোয়ার। বিরোধ থাকা নেতাদের ডেকে দফায় দফায় বৈঠক করছেন।
সরোয়ার অনুসারী মহানগর বিএনপির সাবেক বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক হোসেন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সব গ্রুপকে ডেকে সমন্বয় সভা করেছেন সরোয়ার ভাই। অতীতের ক্ষত তুললে সমাধান হয় না। নগর সভাপতি ফারুক ভাই তুলেছিলেন, আমরা বলেছি পেছনে আর নয়।’ তিনি বলেন, ‘এটা শুধু বিএনপির ঘাঁটি নয়, এটা অ্যান্টি আওয়ামী লীগের ঘাঁটি। ১০ দল জোট করলেও বরিশাল-৫ আসনে সরোয়ারকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।’ দলের মধ্যে চার বছরের অবিশ্বাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘কিছু লোকজন মোনাফেকি করতে পারে। তবে বিএনপির নেতা-কর্মীর মধ্যে সরোয়ার ভাইয়ের প্রতি আস্থার ঘাটতি নেই।’
এদিকে গোটা নগরী ও সদর উপজেলায় ব্যাপক ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন হাতপাখা ও দাঁড়িপাল্লার অনুসারীরা। চরমোনাই পীরের বাড়ি হওয়ায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
দলটির মিডিয়া উপকমিটির আহ্বায়ক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নাসির উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে বরিশাল-৫ আসনে হাতপাখার প্রার্থী সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। তা ছাড়া এই বরিশালে পীরের বাড়ি। তিনি দলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা। যে কারণে জোটে ঝামেলা হবে না। আমরা মনে করি, এটা ইসলামী আন্দোলনের রাজধানী। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হাতপাখার সদর ও নগরে ভোট বেড়েছে।’ তিনি বলেন, ‘ফয়জুল করীমের জাতীয় ও সিটি নির্বাচনে অভিজ্ঞতা থাকায় আমরা প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দেব না।’
বরিশাল মহানগর জামায়াতের আমির জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এক বছর আগে আমাদের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা নির্বাচনের জন্য অ্যাডভোকেট হেলালকে নিয়ে কাজ করছি। তবে কেন্দ্র ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিলে সেভাবে এগিয়ে যাব। দেশের স্বার্থে আসন সমঝোতা হবে।’ চারবারের এমপি সরোয়ারের সঙ্গে ভোটে মোকাবিলা কীভাবে করবেন, এমন প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক বাবর বলেন, ‘মানুষ নতুন কিছু চায়।’ তিনি বলেন, ‘আমরা আশাবাদী। কারণ সারা দেশে তেমনটাই সাড়া পাচ্ছি। আমরা বহুদিন নির্বাচনে ছিলাম না। তারপরও ডোর টু ডোর যাচ্ছি। হেলাল ভাইয়ের সমর্থনে সাড়াও পাচ্ছি।’
তবে নগর বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান ফারুক বলেন, ‘দলের আহ্বানে ধানের শীষের প্রার্থী সরোয়ারের সঙ্গে আমরা মাঠে নেমেছি। কোন কোন দল এক হয়ে জোট করল, সেটা দেখার বিষয় না। বরিশাল বিএনপির ঘাঁটি। ফেয়ার নির্বাচন হলে ধানের শীষ জিতবে।’
এ প্রসঙ্গে বরিশাল-৫ আসনের এমপি প্রার্থী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা ইসলামী দলগুলো একটা বাক্সে ভোট দেব। সে অনুযায়ী আসনভিত্তিক সমঝোতা প্রক্রিয়াধীন।’ তিনি বলেন, ‘এটা ইসলামী আন্দোলনের আমিরের বাড়ি। যে কারণে বরিশালে হাতপাখার অনেক ভোট।’ সরোয়ার প্রসঙ্গে বলেন, ‘তিনি শক্ত প্রার্থী না হলে কেমনে হবে। আমরাও তো শক্ত প্রার্থীই চাই। আমি ২০০৮, ২০১৮, ২০২১ সালে এ আসনে প্রার্থী ছিলাম। জনগণের মোটিভ ঘুরে গেছে, চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন এসেছে। যদি জনগণ চায়, তাহলে এ আসন থেকেই নির্বাচনে অংশ নেব।’
বরিশাল-৫ আসনের এমপি প্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুয়াযযম হোসাইন হেলাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নির্বাচনে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। রাজনীতির ময়দানে কী কথা হচ্ছে, তা সবাই জানে। নির্বাচন এলে অনেক কিছু জানা যাবে। আসনভিত্তিক জোট হয় কি না, তাও দেখবে জনগণ।’ তিনি সরোয়ার প্রসঙ্গে বলেন, ‘সরোয়ার ভাই কিংবা যে কেউ প্রার্থী হলে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই। নির্বাচন সুষ্ঠু হলে দেখা যাবে ফল কী হবে।’
এ ব্যাপারে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেস্টা ও বরিশাল-৫ আসনের এমপি প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেই। হাতপাখা আর দাঁড়িপাল্লা হয়তো জোট করবে। এ আসনে মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণ করেছি আমি। জনগণ তাই ধানের শীষে ভোট দিতে উন্মুখ।’ তিনি বলেন, মহানগরে ধানের শীষের ভোট বেশি। সদর উপজেলায় চরমোনাই পীরের বাড়ি হলেও সব সময় ধানের শীষ বেশি ভোট পেয়েছে।
মাইনউদ্দিন শাহেদ, কক্সবাজার
সাগরতীরের জেলা কক্সবাজারে ভোটের আমেজ ফিরে এসেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণার পর জমে উঠেছে প্রচার। চারটি সংসদীয় আসনের তিনটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। বিএনপির ঘোষণার পর কক্সবাজার-৪ আসনের প্রার্থী বদল চেয়ে বিক্ষোভ করেছে দলের একাংশ। অন্য দুটি আসনে বিরোধ নেই। তবে সব আসন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে মরিয়া জামায়াত।
১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যালোচনায় দেখা যায়, বেশির ভাগ সময় বিএনপির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। জয়ী হয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাও। এবারের নির্বাচনে দলটির প্রার্থী নেই। আর এই সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক অন্য রাজনৈতিক দলগুলো।
১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে জামায়াতে ইসলামী, কক্সবাজার-২ ও ৩ আসনে আওয়ামী লীগ এবং কক্সবাজার-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজার-৪ আসন ছাড়া বাকি তিন আসনে বিএনপির প্রার্থী জয়লাভ করেন। এরপর ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারটি আসনেই বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হন।
এ ছাড়া ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারটি আসনের মধ্যে দুটিতে বিএনপি, একটিতে জামায়াতে ইসলামী ও একটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী জয়ী হন।
কক্সবাজার-১
জাতীয় রাজনীতিতে পরিচিত মুখ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ১৯৯১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) হওয়ার সুবাদে তিনি এলাকায় বেশ উন্নয়ন করেন। এরপর ১৯৯৬ সালে তিনি বিএনপি থেকে এ আসনে নির্বাচন করে জয়ী হন। মামলাজনিত কারণে ২০০৮ সালের নির্বাচনে সালাহউদ্দিন অংশ নিতে না পারলেও তাঁর স্ত্রী হাসিনা আহমদ বিএনপির প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন।
বরাবরই সালাহউদ্দিন আহমদকে এ আসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে বিএনপি। চকরিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক আজকের পত্রিকাকে জানান, কক্সবাজারের উন্নয়নে সালাহউদ্দিন আহমদ পরীক্ষিত নেতা। মানুষ তাঁকে ভালোবাসেন। তিনি এবারও বিপুল ভোটে জয়ী হবেন।
অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন জামায়াতে ইসলামীর তরুণ নেতা কক্সবাজার শহর জামায়াতে ইসলামীর আমির আবদুল্লাহ আল ফারুক। তিনি বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চকরিয়া-পেকুয়ায় মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করতে পেরেছে জামায়াতে ইসলামী। তা অবশ্যই নির্বাচনের রায়ে দেখা যাবে।
কক্সবাজার-২
জেলার দুই দ্বীপ উপজেলা মহেশখালী ও কুতুবদিয়া নিয়ে গঠিত কক্সবাজার-২ আসন। এই আসন ২০০৮ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীকে ছেড়ে দেয় বিএনপি। ওই নির্বাচনে বিজয়ী হন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ। এবারও তিনি জামায়াতে ইসলামীর ঘোষিত প্রার্থী। এ আসনে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে বিএনপি থেকে প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ। তবে এ পর্যন্ত এ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি। এ আসনে সালাহউদ্দিন আহমদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন বলে দীর্ঘদিন ধরে প্রচার রয়েছে।
জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক ইউসুফ বদরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ আসন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির কেন্দ্র এটি। ফলে দল থেকে এ আসনে কাকে প্রার্থী করা হবে, তা ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
তবে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ। তিনি বলেন, এ আসন বরাবরই বিএনপির দুর্গ। এখানকার মানুষ বিএনপিকে ভোট দেয়। ফলে তাঁকে মূল্যায়ন করবে বলে মনে করেন তিনি।
এ দিকে আসনটিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হিসেবে মাঠে রয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ও কক্সবাজারের সমন্বয়ক এস এম সুজা উদ্দিন।
কক্সবাজার-৩
কক্সবাজার সদর, রামু ও ঈদগাঁও—এই তিন এলাকা নিয়ে কক্সবাজার-৩ আসনে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হন বিএনপির লুৎফুর রহমান কাজল। এর আগে ২০০১ সালে বিএনপির প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সহিদুজ্জামান নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালেও বিএনপির দখলে ছিল আসনটি।
এবারও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির মৎস্যজীবীবিষয়ক সম্পাদক লুৎফুর রহমান কাজল দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। এ আসনে জামায়াতের সাংগঠনিক কার্যক্রম বেশ মজবুত। জামায়াতের প্রার্থী হয়েছেন কক্সবাজার সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ও সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল আলম বাহাদুর।
কক্সবাজার-৪
মিয়ানমার সীমান্ত এবং সাগর উপকূলের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা নিয়ে গঠিত কক্সবাজার-৪ আসন। এ আসনে ইতিপূর্বে যে দলের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন, সে দলই ক্ষমতায় গেছে। এখানে বিএনপির হয়ে ১৯৭৯ সাল থেকে নির্বাচন করে আসছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক হুইপ শাহজাহান চৌধুরী। এবারও তিনি বিএনপির ঘোষিত সম্ভাব্য প্রার্থী। তবে তাঁর মনোনয়ন বদলের জন্য মাঠে সোচ্চার আছেন জেলা বিএনপির অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল্লাহর অনুসারীরা।
এবার এ আসনে জামায়াতের প্রার্থী হচ্ছেন দলটির জেলা আমির নূর আহমদ আনোয়ারী। তিনি টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের চারবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। এবার এ আসন কবজায় নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে জামায়াত।
বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী বলেন, চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতে দলীয় প্রার্থী নিশ্চিত করা হয়েছে। এখন প্রার্থী ও দলীয় নেতা-কর্মীরা মাঠে কাজ করছেন। আশা করি, অতীতের মতো ভোটাররা বিএনপিকে বেছে নেবে।
জামায়াতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম বলেন, চারটি আসনে ভোটারদের কাছে তাদের প্রার্থীর জনপ্রিয়তা ও আস্থা বেড়েছে। ভোটাররা বেশ সাড়া দিচ্ছেন।
মীর খায়রুল আলম, দেবহাটা (সাতক্ষীরা)
সাতক্ষীরা-শ্যামনগর সড়ক এখন ভোগান্তির আরেক নাম। সড়কটি সংস্কারের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়নকাজ চলছে। এরই মধ্যে চার বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। জায়গায় জায়গায় গর্ত রয়েই গেছে। সড়কটি সচল রাখতে আর দুর্ঘটনা এড়াতে নামমাত্র জোড়াতালি দেওয়া হচ্ছে। একদিকে ধীরগতিতে চলা উন্নয়নকাজের কারণে ধুলাবালু, অন্যদিকে সড়কের নানা জায়গার গর্তে চরম ভোগান্তিতে রয়েছে চার উপজেলার প্রায় ১৫ লাখ মানুষ।
সাতক্ষীরা সড়ক ও জনপথ বিভাগের তথ্যমতে, সড়ক সংস্কার ও সম্প্রসারণের এই প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ৬২ দশমিক ৩২৫ কিলোমিটার। উন্নয়নকাজে বরাদ্দ রয়েছে প্রায় ৫৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে লাবণী মোড় থেকে বাঁকাল চেকপোস্ট, বাঁকাল চেকপোস্ট থেকে পারুলিয়া গরুরহাট, পারুলিয়া থেকে হাদীপুর, নলতা হাদীপুর থেকে কালীগঞ্জ ফুলতলা, কালীগঞ্জ ফুলতলা থেকে শ্যামনগর মহসিন কলেজ, শ্যামনগর মহসিন কলেজ থেকে ভেটখালী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে সড়কটি। প্রকল্পটির কার্যাদেশে বলা আছে, প্রকল্পের মেয়াদ ৫ বছর, ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।
স্থানীয় সূত্র বলেছে, দীর্ঘদিনের অবহেলায় সড়কে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। বৃষ্টির সময় এসব গর্তে পানি জমে থাকে। তখন সড়কটি একেবারেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে ওঠে। শ্যামনগর ও সুন্দরবনের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ঠিক রাখতে সড়ক ও জনপথ বিভাগ সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, আলিপুর বাজার, আলিপুর শ্মশান, কুলিয়াসহ আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৬টি স্থানে ইটের সোলিং করে চলাচলের ব্যবস্থা নিয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা গোলাম সরোয়ার, আয়ুব হোসেন, আব্দুস সালামসহ কয়েকজন আজকের পত্রিকাকে বলেন, দীর্ঘ সময় পর সাতক্ষীরা-শ্যামনগর মহাসড়কের কাজ শুরু হলেও তা চলছে ধীরগতিতে। এতে ভোগান্তি বেড়েছে। গর্ত আর ধুলাবালুর কারণে সড়কে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দ্রুততম সময়ে কাজ শেষ না হলে ভোগান্তির শেষ থাকবে না।
গাড়িচালক মিলন হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও হযরত আলী বলেন, একদিকে রাস্তা খারাপ, অন্যদিকে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। এতে দিনের বেলায় যানজট হচ্ছে।
এ ব্যাপারে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, সরকার সাতক্ষীরা-শ্যামনগর মহাসড়কের সংস্কারকাজ আগামী জুন মাসে শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছে। তবে আরও এক বছর লেগে যেতে পারে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচিত নেতাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ ঝেড়েছেন ডাকসুতে পরাজিত ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম। এক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে দায়িত্বপ্রাপ্তরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এখন হেলিকপ্টারে করে দেশজুড়ে জাতীয় নির্বাচনের জনসভায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
আজ শনিবার দেওয়া ওই পোস্টে হামিম লেখেন, ‘প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনাদের কাছে আজ নালিশ দিচ্ছি—যাদের দায়িত্ব ছিল ঢাবি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে দিনরাত পরিশ্রম করা, তারা আজ শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা করে হেলিকপ্টারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে জনসভা করে ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছে।’
হামিম আরও দাবি করেন, ‘শিক্ষার্থীরা নানাভাবে অবহেলিত হলেও ক্ষমতাসীন ছাত্রনেতারা নিজেদের রাজনৈতিক প্রচারণায় ব্যস্ত। নিশ্চয়ই আপনারা প্রতারকদের চিনছেন, তাদের ব্যবহার দেখছেন এবং আপনাদের মূল্যবান জবাব বিবেচনাধীন রাখছেন।’
গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধা সদর উপজেলায় অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী আশরাফুল আলম নামে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর তালুকদার।
শনিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আশরাফুল রংপুরের পীরগঞ্জ থানার কনস্টেবল পদে চাকরিরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি পলাশবাড়ী উপজেলার ভেলকুপা এলাকায়।
ওসি শাহীনুর তালুকদার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আশরাফুল আলমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
