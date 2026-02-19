Ajker Patrika
বরগুনা

আমতলীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
আমতলীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০
প্রতীকী ছবি

বরগুনার আমতলীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ ২০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত আটজনকে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ বৃহম্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ঘোপখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, ওই গ্রামের আব্দুল খালেক চৌকিদার ও রহমান আকনের মধ্যে এক একর ৫৪ শতাংশ জমি নিয়ে এক বছর ধরে বিরোধ চলছে। ওই জমিতে আজ বেলা ১১টার দিকে রহমান আকন তাঁর লোকজন নিয়ে চাষাবাদ করতে যান। এ সময় আব্দুল খালেক বাধা দেন। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। দফায় দফায় সংঘর্ষে আব্দুল খালেকসহ দুই পক্ষের ২০ জন আহত হন।

আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান জানান, গুরুতর আহত খালেক চৌকিদার, মালেক চৌকিদার, ইমরান চৌকিদার, ফরিদ গাজী, মহিবুল্লাহ, রহমান আকন, রফিক আকন ও শহীদুল আকনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অপর আহত ব্যক্তিদের আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

আহত আব্দুল খালেক চৌকিদার বলেন, ‘আমার জমিতে রহমান আকন তার লোকজন নিয়ে চাষাবাদ করতে আসে। আমি এতে বাধা দিয়ে কয়েক দফায় আমাকে ও আমার লোকজনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে। পুলিশকে খবর দিলেও পুলিশ আসতে বিলম্ব করায় আরেক দফায় আমার লোকজনকে কুপিয়ে আহত করেছে। এতে আমার পক্ষের ১২ জন আহত হয়েছে।’

আহত রহমান আকন বলেন, ‘জমিতে চাষাবাদ করতে গেলে আব্দুল খালেক চৌকিদারের লোকজন আমাকেসহ আটজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করেছে।’

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গির হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বরগুনাআমতলীসংঘর্ষহাসপাতালবরিশাল বিভাগআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত, ১১ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত, ১১ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

যশোর শহরে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

যশোর শহরে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

কোনো স্ট্যান্ডে আজ থেকে চাঁদা নয়: সংসদ সদস্য বকুল

কোনো স্ট্যান্ডে আজ থেকে চাঁদা নয়: সংসদ সদস্য বকুল

ভটভটি উল্টে প্রাণ গেল ভাঙারি ব্যবসায়ীর

ভটভটি উল্টে প্রাণ গেল ভাঙারি ব্যবসায়ীর