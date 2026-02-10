বরগুনায় জামায়াত ও বিএনপি প্রার্থীর পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে বরগুনা-২ আসনের জামায়াত ইসলামী ও বিএনপির প্রার্থী পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে জেলা জামায়াত কার্যালয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ এবং সন্ধ্যায় জেলা বিএনপি কার্যালয়ে ধানের শীষের প্রার্থী নূরুল ইসলাম মণি সংবাদ সম্মেলন করেন।
জামায়াত মনোনীত প্রার্থী সুলতান আহমেদ অভিযোগ করে বলেন, বিএনপি প্রার্থী নূরুল ইসলাম মণির ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা পাথরঘাটায় জামায়াতের জনসভায় যেতে নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বাধা দিয়েছে। বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকদের হামলায় সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম সারওয়ার হিরু গুরুতর আহত হন। এ ছাড়া জামায়াতের কর্মী ফেরদৌস, সাব্বির, রাজু, মাহফুজসহ অনেকে আহত হন। জামায়াতের কর্মী-সমর্থকদের একাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর এবং ৫টির বেশি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। জামায়াতের ভাড়া করা একাধিক অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয়েছে। সুলতান আহমেদ দাবি করেন, বিএনপি প্রার্থী নূরুল ইসলাম মণি সদর ইউনিয়নের পদ্মাগুচ্ছ গ্রামে সভা অনুষ্ঠানের নামে টাকা বিতরণ করেছেন। বিএনপি প্রার্থীর স্বজন ও কর্মীরা বামনা, বেতাগী ও পাথরঘাটার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিরোধী পক্ষের ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছেন। তালুকের চরদুয়ানী এলাকায় জামায়াত কর্মী মাওলানা মাহফুজুর রহমানকে মারধর করেছেন বিএনপি লোকজন।
এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে বরগুনা-২ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী নূরুল ইসলাম মণি সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের প্রার্থীর তোলা অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন থেকে ভোটারদের বিকাশ নম্বর সংগ্রহ করছে এবং নির্বাচনের আগে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনের দিন জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা দুপুর ১২টার মধ্যে ভোট গ্রহণ করিয়ে কেন্দ্রে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। ভোট গণনার সময় কিছু কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে জামায়াত।
নূরুল ইসলাম মণি দাবি করেন, বরগুনা সদর ও মঠবাড়িয়া উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর নারী সদস্যরা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন এবং কয়েকজনকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন।
চট্টগ্রামে মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের দেওয়া ফিশিং বোট, নগদ টাকাসহ অন্যান্য সরাঞ্জাম সমিতির নামে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাতের ঘটনায় দুদকের পৃথক চার মামলায় চারজনকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।৫ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগের ১৯টি আসনের মধ্যে ৫টিতে এবারের ভোটের লড়াই দলগুলোর মধ্যে যতটা, তার চেয়ে বেশি আলোচনায় বিএনপির ভেতরের টানাপোড়েন। বিএনপির দলীয় প্রার্থীর বিপরীতে বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা শক্ত অবস্থান গড়ে তোলায় একদিকে ভোটব্যাংক ভাগ হচ্ছে, অন্যদিকে পাল্টে যাচ্ছে জয়ের হিসাব-নিকাশ।১৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ফুলবাড়িয়া রোডে দাপুনিয়া বাজার এলাকায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক মো.জসিম মারা গেছেন। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ময়মনসিংহ ফুলবাড়িয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়।৪২ মিনিট আগে
কুষ্টিয়া-২ আসনের একটি ভোটকেন্দ্র থেকে দুটি সিসি ক্যামেরা চুরির ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রটি মিরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নওপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকালে চুরির বিষয়টি টের পেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জানায়। এ ঘটনায়১ ঘণ্টা আগে