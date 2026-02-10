Ajker Patrika
বরগুনা

বরগুনায় জামায়াত ও বিএনপি প্রার্থীর পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন

বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনায় জামায়াত ও বিএনপি প্রার্থীর পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন
বিএনপি প্রার্থী নূরল ইসলাম মণির সংবাদ সম্মেলন। ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে বরগুনা-২ আসনের জামায়াত ইসলামী ও বিএনপির প্রার্থী পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে জেলা জামায়াত কার্যালয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ এবং সন্ধ্যায় জেলা বিএনপি কার্যালয়ে ধানের শীষের প্রার্থী নূরুল ইসলাম মণি সংবাদ সম্মেলন করেন।

জামায়াত মনোনীত প্রার্থী সুলতান আহমেদ অভিযোগ করে বলেন, বিএনপি প্রার্থী নূরুল ইসলাম মণির ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা পাথরঘাটায় জামায়াতের জনসভায় যেতে নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বাধা দিয়েছে। বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকদের হামলায় সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম সারওয়ার হিরু গুরুতর আহত হন। এ ছাড়া জামায়াতের কর্মী ফেরদৌস, সাব্বির, রাজু, মাহফুজসহ অনেকে আহত হন। জামায়াতের কর্মী-সমর্থকদের একাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর এবং ৫টির বেশি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। জামায়াতের ভাড়া করা একাধিক অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয়েছে। সুলতান আহমেদ দাবি করেন, বিএনপি প্রার্থী নূরুল ইসলাম মণি সদর ইউনিয়নের পদ্মাগুচ্ছ গ্রামে সভা অনুষ্ঠানের নামে টাকা বিতরণ করেছেন। বিএনপি প্রার্থীর স্বজন ও কর্মীরা বামনা, বেতাগী ও পাথরঘাটার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিরোধী পক্ষের ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছেন। তালুকের চরদুয়ানী এলাকায় জামায়াত কর্মী মাওলানা মাহফুজুর রহমানকে মারধর করেছেন বিএনপি লোকজন।

এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে বরগুনা-২ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী নূরুল ইসলাম মণি সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের প্রার্থীর তোলা অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন থেকে ভোটারদের বিকাশ নম্বর সংগ্রহ করছে এবং নির্বাচনের আগে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনের দিন জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা দুপুর ১২টার মধ্যে ভোট গ্রহণ করিয়ে কেন্দ্রে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। ভোট গণনার সময় কিছু কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে জামায়াত।

নূরুল ইসলাম মণি দাবি করেন, বরগুনা সদর ও মঠবাড়িয়া উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর নারী সদস্যরা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন এবং কয়েকজনকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন।

বরগুনাবিএনপিসংবাদ সম্মেলনজেলার খবরপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
