বরগুনায় ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ১

বরগুনায় ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ১
বরগুনার বামনায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ঝটিকা মিছিল করেছে। এ সময় পুলিশ ধাওয়া করে গাজীরপুল এলাকা থেকে রাফান জোমাদ্দার আকাশ নামে একজনকে আটক করেছে।
আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে বামনা-পাথরঘাটা সড়কের চাড়াখালী এলাকায় বামনা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হাসিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই ঝটিকা মিছিলটি বের করা হয়। এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।
ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মিছিলটিতে দেখা গেছে, ২০-২৫ জনের একটি মিছিল ব্যানারসহ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হাসিবুর রহমানের নেতৃত্বে হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।
মিছিলের খবর পেয়ে বামনা থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাফান জোমাদ্দার আকাশকে আটক করে।
এ বিষয়ে বামনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফারুক হোসেন খাঁন বলেন, মিছিলের খবর শুনে পুলিশ তাৎক্ষণিক গিয়ে ধাওয়া করলে ঝটিকা মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তখন পুলিশ ধাওয়া করে গাজীরপুল এলাকা থেকে বরগুনা জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাফান জোমাদ্দার আকাশকে আটক করে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।