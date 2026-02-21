Ajker Patrika
বান্দরবান

থানচিতে এয়ার কম্প্রেসার বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহত

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
বান্দরবানের থানচিতে এয়ার কম্প্রেসার বিস্ফোরণে এক কিশোর নিহত হয়েছে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে বান্দরবানের থানচি উপজেলা সদর বাসস্টেশন এলাকার বাস ড্রাইভার নুরুল আলমের দোকানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কিশোর আবদুল কাদের (১৪) একটি দোকানে শ্রমিকের কাজ করত। বাড়ি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার দোহাজারী ইউনিয়নের খাগরিয়া গ্রামে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কর্মস্থলে এয়ার কম্প্রেসার যন্ত্রটি হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতে সে গুরুতর আহত। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কানন সরকার বলেন, নিহত শ্রমিকের অভিভাবকদের খবর দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

বান্দরবাননিহতচট্টগ্রাম বিভাগথানচিজেলার খবর
