বান্দরবানে এনসিপির নেতাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বান্দরবান প্রতিনিধি
বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নে অবৈধ ইটভাটায় অভিযানে বাধা দেওয়ার অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও এবি পার্টির নেতাসহ ১১ জনের নামে মামলা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। মামলায় আরও ৩০০-৪০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।
পরিবেশ অধিদপ্তরের বান্দরবান জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মোহাম্মদ নুর উদ্দিন গতকাল সোমবার লামা থানায় মামলাটি করেন। মামলায় এবি পার্টির কেন্দ্রীয় পর্যটনবিষয়ক সহসম্পাদক এ বি ওয়াহিদ, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী এরফানুল হককে আসামি করা হয়েছে। মামলার অন্য আসামিরা হলেন মিজবাহ উদ্দিন মিন্টু (৪৮), মো. মহিউদ্দিন (৪০), মুজিবুল হক চৌধুরী (৫০), খাইয়ের উদ্দিন মাস্টার (৫০), শওকত ওসমান (৪০), মিজান, জলিল, আলম মেম্বার ও জহির। তাঁদের অধিকাংশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং ইটভাটার মালিক।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশে গত রোববার লামা উপজেলার পাগলিছড়া ও ফাইতং এলাকার অবৈধ ইটভাটায় উপজেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, র্যাব ও পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালায় পরিবেশ অধিদপ্তর। এতে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজুয়ান উল ইসলাম। এই অভিযানে এবি পার্টির নেতা এ বি ওয়াহিদ ও এনসিপির নেতা এরফানুল হকের নেতৃত্বে ইটভাটা মালিকদের লোকজন বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে অভিযান বন্ধ রেখে তাঁরা ফিরে যেতে বাধ্য হন।
জানা গেছে, এই অভিযানের সময় এনসিপির নেতা এরফানুল হক ও এবি পার্টির নেতা এ বি ওয়াহিদের নেতৃত্বে অভিযান ঠেকাতে কাফনের কাপড় পরে ইটভাটার মালিকেরা রাস্তায় শুয়ে প্রতিবাদ জানান। বাধা পেয়ে আভিযানিক দল অভিযান না চালিয়ে ফিরে আসে।
পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক মো. জমির উদ্দিন বলেন, অভিযানে অবৈধ তিনটি ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর আরও কয়েকটি ইটভাটায় অভিযানে গেলে মালিকেরা তাঁদের শ্রমিক দিয়ে বাধা দেন।
এই বিষয়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জাবেদ মাহমুদ বলেন, মামলা হয়েছে, এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।
প্রসঙ্গত, বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ২৫টি অবৈধ ইটভাটা রয়েছে।
বান্দরবান প্রতিনিধি
টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীতে বস্তার গুদামে আগুন লেগেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে টঙ্গী বাজারের গরুহাটা এলাকায় বস্তাপট্টিতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টাখানেক চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
জানা গেছে, আজ সকালে ওই এলাকার সেলিম মিয়ার গুদামে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের আপৎকালীন কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় আগুনে আরও পাঁচটি বস্তার গুদাম পুড়ে যায়।
টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহিন আলম বলেন, খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।
মাদারীপুর প্রতিনিধি
শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিবাদে মাদারীপুরে মশাল মিছিল করেছেন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) গভীর রাতে একাধিক এলাকায় হেলমেট ও মুখে মাস্ক পরে মশাল মিছিল বের করেন তাঁরা।
জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর, ধুরাইল, মস্তফাপুর, খাগদী, কালিকাপুর, পেয়ারপুরসহ একাধিক স্থানে এই মিছিল হয়। ইতিমধ্যে ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর ইউনিয়নের ছিলারচর এলাকার একটি সেতুর ওপরে বেশ কয়েকজন মশাল হাতে নিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল করছেন। এ সময় তাঁদের হাতে একটি ব্যানারও দেখা যায়।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘ইতিমধ্যে ঘটনাটির কথা আমরা জেনেছি। ব্যাপারটি নিয়ে যাচাই-বাছাই শুরু করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুলিশের হিসাবে, রাজধানী ঢাকায় সাধারণত প্রতি মাসে গড়ে ২০ টির মতো হত্যাকাণ্ড ঘটে। সে হিসাবে চলতি বছর গত ১০ মাসে ২০০টির মতো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। পারিবারিক কলহ, পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা করণে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান ডিএমপির উপ পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তিনি বলেন, ‘প্রতি মাসে রাজধানীতে গড়ে ২০টি মতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। চলতি বছরেও গড়ে এই হারে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তবে বেশির ভাগ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে। পারিবারিক কলহ, পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা করণে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটে।’
পুলিশ কর্মকর্তা তালেবুর রহমান জানান, পল্লবীতে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যার ঘটনায় পুলিশ বিস্তারিত অনুসন্ধান করছে। এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হত্যায় জড়িত বাকি দুইজনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
বাকিদের গ্রেপ্তারের পর হত্যার মূল কারণ জানা যাবে বলেও জানান তালেবুর রহমান। তবে এখনো এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়নি বলেও জানান তিনি।
মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি
সুনামগঞ্জের মধ্যনগর থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে সুজিত চন্দ্র সরকার (৪৮) নামের এক সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার চানপুর মাদ্রাসা বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার সুজিত বংশীকুন্ডা দক্ষিণ ইউনিয়নের ঘাসী গ্রামের মৃত সতীশ চন্দ্র সরকারের ছেলে। তিনি তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি ছিলেন।
মধ্যনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিবুর রহমান বলেন, ‘আইনের চোখে কেউ অপরাধ করে পার পাবে না। সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তারে আমাদের নিয়মিত অভিযান চলছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।’
