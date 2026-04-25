Ajker Patrika
বান্দরবান

রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদে বান্দরবানে মানববন্ধন

বান্দরবান প্রতিনিধি
রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদে বান্দরবানে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে আদিবাসী ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সন্তু লারমার নাতনি অগাস্টিনা চাকমা ও চঞ্চনা চাকমার রাষ্ট্রবিরোধী বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের প্রতিবাদে বান্দরবান শহরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৫ এপ্রিল) বিকেলে বান্দরবান প্রেসক্লাবের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ, বান্দরবান জেলা শাখার আহ্বায়ক মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান কাজী মো. মজিবর রহমান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ বান্দরবান শাখার সহসভাপতি নুরুল আলম, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবদুস শুক্কুর, সদস্য মো. রুহুল আমিনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান কাজী মো. মজিবর রহমান বলেন, পার্বত্য চুক্তির নামে যে কালো চুক্তি হয়েছে, তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। পাহাড়ে বসবাসরত সকলের সমমর্যাদা আর সহাবস্থান নিশ্চিত করতে অবিলম্বে পার্বত্য এলাকার ২৪৬টি সেনা ক্যাম্প পুনরায় স্থাপন করা, নতুন ব্রিগেড স্থাপন আর সন্ত্রাসীদের হাত থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে পাহাড়ে পুনরায় শান্তি ফেরানোর জন্য সরকারকে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।

বিষয়:

বান্দরবানচট্টগ্রাম বিভাগজলবায়ু পরিবর্তনজাতিসংঘজেলার খবর
৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

তেলপাম্পে মিছিল নিয়ে এসে ইউএনওর ওপর হামলা, অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা

জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে নির্মূলে কাজ করতে হবে: মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

হাওরে ধানের বাম্পার ফলন, তবু অস্বস্তিতে চাষি

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ১২

শরীয়তপুরে প্রচণ্ড গরমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ অসুস্থ ৬

পটুয়াখালীতে কিস্তি না পেয়ে অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি

