বাগেরহাটে নির্বাচন অফিস ঘেরাও স্থগিত, নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটে নির্বাচন অফিস ঘেরাও স্থগিত। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে নির্বাচন অফিস ঘেরাও কর্মসূচি এক দিনের জন্য স্থগিত করেছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি। সে সঙ্গে নতুন করে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ সোমবার বাগেরহাট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এ ঘোষণা দেন কমিটির কো-কনভেনর এম এ সালাম। এ সময় কমিটির সদস্যসচিব শেখ মোহাম্মাদ ইউনুস, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর রহমান আলমসহ নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামীকাল মঙ্গলবার গণস্বাক্ষর কর্মসূচি শুরু হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার আবারও নির্বাচন অফিস ঘেরাও করা হবে। সে সঙ্গে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি চলমান থাকবে বলে জানান সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির শীর্ষনেতা এম এ সালাম।

এম এ সালাম বলেন, ‘আমরা আসলে আন্দোলন থামাইনি। শুধু পদ্ধতি পরিবর্তন করেছি। আগামীকাল আমাদের গণস্বাক্ষর কর্মসূচি শুরু হবে। এটা চলমান থাকবে।’ সেই সঙ্গে বুধ ও বৃহস্পতিবার আবারও নির্বাচন অফিস ঘেরাও করা হবে বলে জানান।

উল্লেখ্য, গত ৩০ জুলাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাট জেলায় চারটি আসনের মধ্যে একটি আসন কমিয়ে তিনটি আসন করার প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর পর থেকে বাগেরহাটবাসী আন্দোলন শুরু করেন। চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন বাগেরহাটবাসী। এরপরেও ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসনই জারি রেখে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশনের এই আসনবিন্যাস গণমানুষের দাবিকে উপেক্ষা করেছে বলে জানান সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা-কর্মীরা।

চূড়ান্ত গেজেট অনুযায়ী, বাগেরহাট-১ (বাগেরহাট সদর-চিতলমারী-মোল্লাহাট), বাগেরহাট-২ (ফকিরহাট-রামপাল-মোংলা) ও বাগেরহাট-৩ (কচুয়া-মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।

দীর্ঘদিন থেকে চারটি আসনে নির্বাচন হয়ে আসছিল। তখনকার সীমানা: বাগেরহাট-১ (চিতলমারী-মোল্লাহাট-ফকিরহাট), বাগেরহাট-২ (বাগেরহাট সদর-কচুয়া), বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা) ও বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।

