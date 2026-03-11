Ajker Patrika
শিল্প-সাহিত্য

বইমেলায় প্রান্ত সাহার প্রথম বই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বইমেলায় প্রান্ত সাহার প্রথম বই

অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে প্রান্ত সাহার প্রথম বই ‘পুতুলনাট্য: ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বকীয়তা অন্বেষণ’। সৌম্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইটি পাওয়া যাচ্ছে মেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশের ৭২০ নম্বর স্টলে।

বইটি নিয়ে প্রান্ত সাহা বলেন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বকীয়তা অন্বেষণ গ্রন্থে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসাবে পুতুলের আদি পরিচয় নিরূপণ, প্রাচ্য-প্রতীচ্যে প্রচলিত পুতুলনাট্যের ধরন অন্বেষণ, বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যে পুতুলনাট্যের প্রসঙ্গ অনুসন্ধান, সমকালীন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পুতুলনাট্যের গুরুত্ব, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় পুতুলনাট্যের সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা সংক্রান্ত বিষয়ে বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বইটি পুতুলনাট্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকদের অমীমাংসিত বেশ কিছু নির্বাচিত দ্বন্দ্ব সমাধানের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে বলেও মনে করেন প্রান্ত সাহা।

বইটির প্রচ্ছদ করেছেন মামুন হোসেন। ২৫ শতাংশ ছাড়ে মেলায় বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ৫৬০ টাকা।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালের ২৮ মে মানিকগঞ্জের ঘিওরে জন্মগ্রহণ করেন প্রান্ত সাহা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (নাট্য নির্দেশনা) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি একই বিভাগে পিএইচডি গবেষক হিসেবে অধ্যয়নরত। লেখালেখি ও গবেষণার পাশাপাশি মঞ্চ নাটক নির্দেশনা, বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন নাটক ও তথ্যচিত্র নির্মাণকাজে নিয়মিত যুক্ত রয়েছেন প্রান্ত সাহা।

