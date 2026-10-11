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শিল্প-সাহিত্য

জগজিৎ সিংয়ের শ্রদ্ধায় অ্যালিয়ঁস ফ্রঁসেজে গজলসন্ধ্যা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জগজিৎ সিংয়ের শ্রদ্ধায় অ্যালিয়ঁস ফ্রঁসেজে গজলসন্ধ্যা
অনুষ্ঠানে গজল পরিবেশন করেন মঞ্জুরুল ইসলাম খান ও সঙ্গে অতিথি শিল্পী ছিলেন আফসানা রুনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

উপমহাদেশের কিংবদন্তি গজলশিল্পী জগজিৎ সিংয়ের গান ও সংগীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অ্যালিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা আয়োজন করেছে ‘গজল ইভনিং: আ ট্রিবিউট টু জগজিৎ সিং’ শীর্ষক সংগীতসন্ধ্যা। আজ শনিবার অ্যালিয়ঁস ফ্রঁসেজের ধানমন্ডি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গজলপ্রেমীদের উপস্থিতিতে মিলনায়তন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে গজল পরিবেশন করেন মঞ্জুরুল ইসলাম খান। তাঁর সঙ্গে অতিথি শিল্পী হিসেবে ছিলেন আফসানা রুনা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইন্দ্রাণী নিশি।

শিল্পীদের পরিবেশনায় গজলের সুর, কাব্যিক সৌন্দর্য ও আবেগের নানা দিক শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা হয়। দর্শক-শ্রোতাদের ব্যাপক উপস্থিতি গজল সংগীতের প্রতি আগ্রহ এবং জগজিৎ সিংয়ের গানের স্থায়ী আবেদনকে আরও একবার স্পষ্ট করে।

গজলের কাব্যিক আবেদন, সুরের মাধুর্য ও আবেগের গভীরতাকে ঘিরে সাজানো হয় সন্ধ্যার পরিবেশনা। জগজিৎ সিংয়ের স্বতন্ত্র গায়কি ও তাঁর গানের দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা স্মরণ করার পাশাপাশি উপমহাদেশের সংগীতজগতে গজলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যও উঠে আসে আয়োজনে।

বাংলাদেশের গজলশিল্পী মঞ্জুরুল ইসলাম খান তাঁর সংগীতগুরু জগজিৎ সিংয়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। গজলের চর্চা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন।

মঞ্জুরুল ইসলাম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি ভারতের বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, থেকে সংগীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

সংগীত পরিবেশনার পাশাপাশি মঞ্জুরুল ইসলাম খান নিয়মিত অ্যালিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকায় ‘সাবকন্টিনেন্টাল ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক ওয়ার্কশপ’ পরিচালনা করেন। কর্মশালাগুলোতে উপমহাদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুপদি সংগীতধারা—উত্তর ভারতের হিন্দুস্তানি ও দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকী সংগীত—নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সংগীতের ইতিহাস, তত্ত্ব ও চর্চার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের এ অঞ্চলের ধ্রুপদি সংগীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়।

বিষয়:

অনুষ্ঠানঢাকা জেলাঐতিহ্যগজলসংগীত
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