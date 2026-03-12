Ajker Patrika
বিশ্লেষণ

মোজতবা খামেনির উত্থান: রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব নাকি কঠোর শাসনের ধারাবাহিকতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মোজতবা খামেনি। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলি ও মার্কিন বিমান হামলায় আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার ৯ দিন পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মোজতবা খামেনিকে পরবর্তী ‘সুপ্রিম লিডার’ হিসেবে ঘোষণা করেছে ইরান। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে নেওয়া এই সিদ্ধান্তকে বিশ্লেষকেরা ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এক নতুন এবং অন্ধকার মোড় হিসেবে দেখছেন। এটি শুধু একটি উত্তরাধিকারী নিয়োগ নয়, বরং যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি শাসনব্যবস্থার ‘রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব’ এবং ক্ষমতার চরম কেন্দ্রীকরণের বহিঃপ্রকাশ।

ইরানের রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সাঈদ গোলকারের বিশ্লেষণ এমনটিই বলছে। তিনি ইউনিভার্সিটি অব টেনেসির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং ‘ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট নিউক্লিয়ার ইরান’-এর সিনিয়র অ্যাডভাইজার। তিনি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আধাসামরিক বাহিনী ‘বাসিজ’-এর ওপর বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত।

সাঈদ গোলকারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মোজতবা খামেনির সুপ্রিম লিডার হওয়ার তিনটি প্রধান দিক রয়েছে। মোজতবা খামেনি কোনো আকস্মিক চরিত্র নন। ১৯৮৯ সালে তাঁর বাবা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তিনি নেপথ্যে থেকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন। ২০০৫ সালে আহমাদিনেজাদকে ক্ষমতায় আনা এবং ২০০৯ সালের ‘গ্রিন মুভমেন্ট’ দমনে তিনি সরাসরি তদারকি করেছিলেন। সেই সময় থেকে ইরানিদের মনে মোজতবাকে নিয়ে আতঙ্ক ছিল, যা এখন বাস্তবে রূপ নিল। ইরানিদের কাছে তিনি কোনো স্থিতিশীল নেতা নন, বরং দুর্নীতির বরপুত্র এবং বংশতান্ত্রিক শাসনের প্রতীক।

বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসির জন্য মোজতবা হলেন সবচেয়ে ‘নির্ভরযোগ্য’ ব্যক্তি। বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আইআরজিসি এমন কাউকে চায়নি যিনি পশ্চিমের সঙ্গে আপস করবেন বা সংস্কারের কথা বলবেন। মোজতবা দীর্ঘকাল ধরে আইআরজিসি এবং বাসিজ বাহিনীর সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তিনি তাঁর বাবার মতোই আমেরিকা ও ইসরায়েলবিদ্বেষী এবং মনে করেন, জবরদস্তি বা দমন-পীড়নই হলো শাসনের মূল হাতিয়ার।

আলী খামেনির মৃত্যুর পর অনেক ইরানিকে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা গেছে, যা শাসনব্যবস্থাকে ক্ষুব্ধ করেছে। সাঈদ গোলকারের মতে, মোজতবার অধীনে দমন-পীড়ন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। সাধারণ ইরানিরা আশঙ্কা করছেন যে মোজতবা ক্ষমতায় টিকে থাকলে তাঁদের ‘পিষে ফেলবেন’। জানুয়ারির বিক্ষোভে ১০ হাজার মানুষকে হত্যার ঘটনা থেকেই স্পষ্ট যে এই নতুন নেতৃত্ব শুধু ভয়ের মাধ্যমেই ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়।

মোজতবা খামেনির নির্বাচন প্রমাণ করে, ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নিজেকে সংস্কার করার আর কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। এটি কোনো নতুন সূচনা নয়, বরং একটি ‘থিও-সিকিউরিটি স্টেট’ বা ধর্মীয়-নিরাপত্তা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত রূপ, যেখানে জনগণের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনীর স্বার্থ বড়। গোলকারের ভাষায়, এটি ইরানের রাজনৈতিক অবসাদ বা ফুরিয়ে যাওয়ারই একটি বড় স্বীকারোক্তি।

দ্য ইকোনমিস্ট থেকে সংকলন করেছেন আবদুল বাছেদ

