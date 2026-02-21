Ajker Patrika
আড্ডা

মোহাম্মদ সুলতান

সম্পাদকীয়
মোহাম্মদ সুলতান

মোহাম্মদ সুলতান ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী এবং একুশের প্রথম সংকলনের প্রকাশক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেকোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা রাত ১টায় ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী সিঁড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হই। সিদ্ধান্ত হলো, যেকোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। এবং এ কাজ সফল করার জন্য আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে আগামীকাল আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে। যাতে সভার সিদ্ধান্ত ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে গৃহীত হয়। গাজীউল হককে দায়িত্ব দেওয়া হলো। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সভার সভাপতি হিসেবে তার নাম প্রস্তাব এবং সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে টিনের চেয়ারটি নিয়ে সভাপতির আসনে বসে যায়। তারপর গুলি, বুলেট যা-ই আসুক না কেন সে যেন সভা শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসন না ছাড়ে। সিদ্ধান্ত হলো, সংক্ষিপ্ত সভার পর সে ১৪৪ ধারা ভাঙার কথা ঘোষণা করবে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে।

ছবি: সংগৃহীত

বিষয়:

ছাপা সংস্করণ২১ ফেব্রুয়ারিএকুশে ফেব্রুয়ারিভাষাভাষা দিবসভাষা আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

মোহাম্মদ সুলতান

মোহাম্মদ সুলতান

সমাবর্তন সভার স্মৃতি

সমাবর্তন সভার স্মৃতি

গাজীউল হক

গাজীউল হক

ফররুখ আহমদ

ফররুখ আহমদ