মোহাম্মদ সুলতান ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী এবং একুশের প্রথম সংকলনের প্রকাশক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেকোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা রাত ১টায় ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী সিঁড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হই। সিদ্ধান্ত হলো, যেকোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। এবং এ কাজ সফল করার জন্য আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে আগামীকাল আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে। যাতে সভার সিদ্ধান্ত ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে গৃহীত হয়। গাজীউল হককে দায়িত্ব দেওয়া হলো। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সভার সভাপতি হিসেবে তার নাম প্রস্তাব এবং সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে টিনের চেয়ারটি নিয়ে সভাপতির আসনে বসে যায়। তারপর গুলি, বুলেট যা-ই আসুক না কেন সে যেন সভা শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসন না ছাড়ে। সিদ্ধান্ত হলো, সংক্ষিপ্ত সভার পর সে ১৪৪ ধারা ভাঙার কথা ঘোষণা করবে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে।
২১ ফেব্রুয়ারির আগে-পরের বছরগুলোজুড়ে নানা কিছু ঘটছিল। এখন এসে দিনগুলোতে ফিরে গেলে শিহরণ বোধ করি, বাংলা ভাষা নিয়ে এখন কিছু হতে দেখলে সেসব দিনে ফিরে যাই। তেমনই একটা হলো ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ সমাবর্তন সভা। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন—ঢাকাতেই, উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।
২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন গাজীউল হক। ভাষা আন্দোলন বিষয়ে তিনি লিখেছেন, 'ভাষা আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে এ আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনা হয়। ১৯৪৮-এ আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্গম হয়। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়।
বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায় কবি ফররুখ আহমদের মধ্যে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের সওগাতে তিনি 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' নামে প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এ নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছে আর সবচাইতে আশার কথা এই যে, আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে...
১৯৪৭ সালের ৩০ জুন দৈনিক আজাদে ছাপা হওয়া 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে আবদুল হক লিখেছিলেন, 'পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রচলিত ভাষা পাঁচটি। বেলুচি, পশতু, সিন্ধি, পাঞ্জাবি ও বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ভাষা নেই, তা নয়, বাংলাও আছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের তো নয়ই, পশ্চিম...