ত্রেত্ইয়াকফ গ্যালারি

সম্পাদকীয়
রুশ ধনী ব্যবসায়ী পাভেল মিখাইলোভিচ ত্রেত্ইয়াকফ চেয়েছিলেন রাশিয়ার জাতীয় শিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে। তাই ১৮৫৬ সালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিত্রকর্ম সংগ্রহ শুরু করেন। ১৮৫০-এর দশক শেষ হতে হতে তিনি রুশ শিল্পীদের বেশ কয়েকটি চিত্রকর্ম সংগ্রহ করে ফেলেন। সমসাময়িক রুশ চিত্রশিল্পী; যেমন ইলিয়া রেপিন, ইভান ক্রামস্কোই, ভাসিলি সুরিকভ, ভিক্টর ভাসনেতসভ প্রমুখের আঁকা ছবি দিয়ে বাড়তে থাকে সংগ্রহের তালিকা। পাভেল ও সের্গেই—দুই ভাই মিলে ১৮৬৭ সালে এসব শিল্পকর্ম নিয়ে খোলেন মস্কো সিটি গ্যালারি।
১৮৯২ সালে মস্কো শহরকে এই গ্যালারি উপহার হিসেবে দান করেন পাভেল। পরের বছর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় মস্কো সিটি গ্যালারি অব পাভেল অ্যান্ড সের্গেই ত্রেত্ইয়াকফের। রুশ বিপ্লবের পরের বছর ১৯১৮ সালে গ্যালারিটি জাতীয়করণ হয় এবং নতুন নাম হয় স্টেট ত্রেত্ইয়াকফ গ্যালারি। ১৮৫১ সালে ত্রেত্ইয়াকফ পরিবারের কেনা এস্টেটের একটি ভবনেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এটি। লাভ্রুশিন্স্কি লেনে অবস্থিত এই সংগ্রহশালা বিভিন্ন সময় সংস্কার করা হয়েছে।
রাত সাড়ে ১০টায় অফিসের সামনের ছাপড়িগুলোর একটিতে চা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে ফোন করলাম আহমদ রফিককে। ২০১৭ সাল চলছে তখন। বইমেলার কিছুদিন আগের ঘটনা। 'ভয়ে ভয়ে' ফোন করার কারণ হলো, তিনি আগের দুদিন আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি সাড়া দিইনি। কী নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, মনে নেই, কিন্তু কাজটা যে অন্যায় হয়েছে, সেটা কবুল করে নিচ্ছি।
নেদারল্যান্ডের আমস্টারডামে অবস্থিত রিক্জ মিউজিয়ামটি দুই শতাধিক বয়সী বলে অনেকে মনে করতে পারেন এটি রাজকীয় সংগ্রহশালা ছিল। আসলে তা নয়। ২০০ বছর ধরে কেউ না কেউ এই জাদুঘরে ডাচ শিল্পকলা ও দারুণ সব ঐতিহাসিক নিদর্শন দান করেছেন কিংবা কিনে দিয়েছেন।
আমরা অনেক নীতিনৈতিকতার বকবকানির সমাজ, রিয়্যাকশনারি সমাজ। আর গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, আমি শ্লীলতার রাজনীতির বাইরে মাঠের লড়াই নিয়ে বলতে চাইছি। এখানে গল্পে-কাহিনিতে ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাশালী মানুষের মধ্যেকার লড়াইটা পুরো অস্তিত্ববাদী। সেটা এই অর্থে যে, এখানে ক্ষমতাহীন মানুষ তার অস্তিত্বের ফিলোসফিক্যাল...
১৯৮০ সালে তাইওয়ান সরকার ভাবল দেশটির একটা জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর থাকা উচিত। যেই ভাবা সেই কাজ। ঘোষণাও দেওয়া হয়ে গেল—জাদুঘর হবে। ঘোষণা দিয়ে আর তো বসে থাকা যায় না। পরের বছরই ভবনের নকশার কাজ শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে নর্থ জেলার তাইচুং শহরে নতুন বছরের প্রথম দিনই উদ্বোধন হয় ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল সায়েন্স।