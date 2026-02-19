Ajker Patrika
আড্ডা

গাজীউল হক

সম্পাদকীয়
গাজীউল হক

২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন গাজীউল হক। ভাষা আন্দোলন বিষয়ে তিনি লিখেছেন, ‘ভাষা আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে এ আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনা হয়। ১৯৪৮-এ আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্গম হয়। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়। ১৯৫৫ সালে এ আন্দোলনের ফল লাভ হয়। সুতরাং স্তরে স্তরে ভাষা আন্দোলন এগিয়ে গেছে। শুধু ভাষা আন্দোলন এগিয়ে যায়নি, সঙ্গে সঙ্গে একুশের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে গেছে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে। ১৯৪৮ সালে যে আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, ১৯৫২ সালে সে ভাষা আন্দোলন বিরাট প্রসার লাভ করেছিল। ভাষার জন্যই এ দেশের মানুষ প্রথম বুকের রক্ত দিলো। ঢাকার রাজপথের কৃষ্ণচূড়ার সাথে রঙ মিশিয়ে ঢাকার কালো রাজপথ বুকের রক্তে রাঙিয়ে দিলো। ২১শে ফেব্রুয়ারি গোটা জাতির জন্য একটি পবিত্র দিবস।’

ছবি: সংগৃহীত

বিষয়:

মতামতসম্পাদকীয়আড্ডাছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

গাজীউল হক

গাজীউল হক

ফররুখ আহমদ

ফররুখ আহমদ

আবদুল হক

আবদুল হক

অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে গাজার তরুণদের উদ্ভাবক বানাচ্ছে

অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে গাজার তরুণদের উদ্ভাবক বানাচ্ছে