তিয়ানজিন প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর

তিয়ানজিন প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর চীনের তিয়ানজিন শহরে অবস্থিত। এটি হেক্সি জেলায়, ৩১ ইউই রোডে অবস্থিত। ১৯১৪ সালে এটি হোয়াংহো পাইহো জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাদুঘরটির তিনটি তলা রয়েছে এবং এটি প্রায় ১২ হাজার বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। বর্তমানে এখানে ৩ লাখ ৮০ হাজারের বেশি ভূতাত্ত্বিক ও জীববৈজ্ঞানিক নমুনা সংরক্ষিত আছে। জাদুঘরটি ১৯১৪ সালে এমিল লিসঁ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন এর নাম ছিল হোয়াংহো পাইহো জাদুঘর। প্রতিষ্ঠার পরের ২৫ বছর এমিল লিসঁ হলুদ ও হাইহে নদীর অববাহিকায় গবেষণা অভিযান পরিচালনা করেন। মোট ৫০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এই অভিযানে তিনি ২ লাখের বেশি জীবাশ্ম, প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রাচীন মানব ও শিলার নমুনা সংগ্রহ করেন।

পরবর্তীকালে হোয়াংহো পাইহো জাদুঘরের নাম পরিবর্তন করে নর্দার্ন বর্ডার মিউজিয়াম রাখা হয়। ১৯৫২ সালের জুন মাসে তিয়ানজিন পিপলস সায়েন্স মিউজিয়াম প্রস্তুতি কমিটি গঠনের পর তিয়ানজিন পিপলস সায়েন্স মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা ১৯৫৭ সালে নাম পরিবর্তন করে তিয়ানজিন নেচার মিউজিয়াম রাখা হয়।

১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আবার এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় তিয়ানজিন ন্যাচারাল মিউজিয়াম।

বিষয়:
