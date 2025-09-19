আমার ঘরে ফেরা

সম্পাদকীয়
হ্যাঁ, আমি ভেবেচিন্তেই ফিরে এলাম। ফিরে যে আসব, সে চিন্তা আমার সব সময়ই ছিল। [বিদেশে] থাকবার ইচ্ছা আমার কখনোই ছিল না। ওটা তো আমার কাজের জায়গা না। তা ছাড়া, আগেই বলেছি, বাচ্চাদের স্কুল নিয়ে আমার নানা রকম চিন্তা ছিল। বাচ্চাদের এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের এসথেটিক সেন্স ডেভেলপ করবে, এ রকম একটা ভিন্ন ধরনের ইনস্টিটিউট করার প্ল্যান আমার ছিল। আমাদের সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশ রুল করেছে, পাকিস্তান রুল করেছে, এখন বাংলাদেশের লোকেরা করছে; কিন্তু ওই মানুষগুলোর দিকে কেউ কখনো নজরই দেয়নি! হাই লিভিং করতে না পারুক, ডিসেন্ট লিভিং করতে শিখুক। থাইল্যান্ডে দেখেছি, ইন্দোনেশিয়াতেও দেখা যায় যত গরিব ঘরই হোক, বাড়িতে আর কিছু না থাকুক ফুল-বাগান আছে।
এসব ব্যাপার আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি, তাদের এসথেটিক বোধ যেমন দিনদিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট করে দেওয়াও হচ্ছে। এসব নানা রকম ভাবনা থেকে দেশে চলে এলাম। পাশাপাশি ফাইন আর্ট নিয়েও আমার কিছু ভাবনাচিন্তা ছিল। দেখুন, এ দেশের চারণকবিরা কোনো ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেননি, স্কুল-কলেজে যাননি অথচ এরাই কত চমৎকার সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, এসব সাহিত্যের ধারাবাহিকতাতেই আরও উন্নত, শিল্পসম্মত সাহিত্য সৃষ্টি করেছে।
বাঙালি জাতি তার অভিব্যক্তির জন্য উন্নত ভাষা খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পাবে না কেন? বাঙালির মনে স্বতঃস্ফূর্ত যে রেখা রয়েছে তাকে উদ্ধার করতে হবে। সেটাকে ধারাবাহিকভাবে ডেভেলপ করতে হবে। তা ছাড়া, পেইন্টিং ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে, ড্রইংরুম ডেকোরেট করছে, এ থেকে পেইন্টিংকে মুক্ত করা দরকার। সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনে তাদের মতো করে ছবি আঁকবে। এইসব ভাবনা নিয়ে আমি নড়াইলে চলে আসি। আমার নিজের গ্রাম থেকে কাজ শুরু করার চিন্তা করি। এখানে এসে প্রথমে একটি প্রাইমারি স্কুল করি, পরে নন্দনকানন নামে ফাইন আর্টের স্কুল খুলি।
