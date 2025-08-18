Ajker Patrika
ডেলুলু থেকে ব্রোলিগার্কি—কেমব্রিজ অভিধানে যুক্ত হলো ৬ হাজার জেন-জি শব্দ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১০: ৫৪
প্রতীকী ছবি

বিশ্বখ্যাত ইংরেজি ভাষার অভিধান কেমব্রিজ ডিকশনারিতে এ বছর যুক্ত হয়েছে ছয় হাজারের বেশি নতুন শব্দ। যার বেশির ভাগই জেন-জিদের। এসব শব্দের মধ্যে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহৃত স্ল্যাং বা অমার্জিত শব্দ যেমন ‘স্কিবিডি’, ‘ট্র্যাডওয়াইফ’, ‘ব্রোলিগার্কি’ এবং ‘ডেলুলু’ রয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্টের খবরে বলা হয়েছে, ছয় হাজারের বেশি শব্দ এবার অভিধানে যুক্ত হয়েছে। নতুন এই শব্দগুলো আধুনিক জীবনের প্রতিফলন। যেমন—রিমোট ওয়ার্ক বা অফিসে না গিয়ে দূরে কোথাও থেকে কাজ করার পদ্ধতি থেকে এসেছে ‘মাউস জিগলার’ এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ থেকে এসেছে ‘ফরএভার কেমিক্যাল’ শব্দটি।

জেন-জিদের মধ্যে বহুল প্রচলিত শব্দ ‘স্কিবিডি’ গত ১২ মাসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনলাইন অভিধানে স্থান পেয়েছে। ডিকশনারিতে এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, ‘এটি এমন এক শব্দ, যার আলাদা আলাদা অর্থ হতে পারে। যেমন—“কুল” বা “খারাপ”, আবার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ ছাড়াই মজা করার জন্যও ব্যবহার করা যায়।’ উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, ‘তুমি কি স্কিবিডি করছ?’

এই শব্দটি এসেছে ইউটিউবের ভাইরাল অ্যানিমেটেড ভিডিও সিরিজ ‘স্কিবিডি টয়লেট’-এর নির্মাতার কাছ থেকে। কেমব্রিজ ডিকশনারি জানিয়েছে, গত অক্টোবরে কিম কার্দাশিয়ান ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে তিনি তাঁর মেয়ের দেওয়া জন্মদিনের উপহার দেখান। উপহারটি ছিল একটি নেকলেস, তাতে খোদাই করা ছিল স্কিবিডি টয়লেট।

কেমব্রিজ ডিকশনারির লেক্সিক্যাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার কলিন ম্যাকিন্টশ বলেন, ‘ইন্টারনেট সংস্কৃতি ইংরেজি ভাষাকে বদলে দিচ্ছে। আর অভিধানে এই পরিবর্তনের প্রভাব দেখা ও সংরক্ষণ করা সত্যিই দারুণ।’

‘ট্র্যাডওয়াইফ’ শব্দটিও ডিজিটাল দুনিয়ার কারণে জনপ্রিয় হয়েছে বলে জানিয়েছে কেমব্রিজ ডিকশনারি। এর মানে হলো—একজন বিবাহিত নারী, যিনি বাসায় থেকে রান্না, ঘরকন্না ও সন্তানদের দেখাশোনা করেন। ডিকশনারির সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে, এই শব্দ বিশেষ করে তাঁদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের জীবনধারা শেয়ার করেন।

শুধু নতুন বাক্যাংশই নয়, প্রচলিত অনেক শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপও যোগ হয়েছে। যেমন—‘ডেলুলু’ এসেছে ‘ডিলিউশনাল’ শব্দ থেকে। এর সংজ্ঞা হলো—বাস্তব নয় বা সত্য নয়, এমন জিনিসে বিশ্বাস করা, সাধারণত কারণ কেউ তা বিশ্বাস করতে চায়।

ম্যাকিন্টশ বলেন, কেমব্রিজ ডিকশনারি কেবল সেসব শব্দ যোগ করে, যেগুলো সময়ের পরীক্ষায় টিকে থাকবে বলে মনে হয়। তাঁর ভাষায়, ‘প্রতিদিন স্কিবিডি বা ডেলুলুর মতো শব্দ ডিকশনারিতে ঢোকে না। আমরা শুধু সেই শব্দগুলোই যোগ করি, যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হবে।’

নতুন শব্দগুলো অভিধানে যুক্ত করতে ব্যবহার করা হয় কেমব্রিজ ইংলিশ করপাস। এটি দুই বিলিয়নের বেশি লিখিত ও মৌখিক ইংরেজি শব্দের ডেটাবেইস। এখানে দেখা হয় নতুন শব্দ কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, কতবার এবং কোন প্রসঙ্গে ব্যবহার হচ্ছে।

মহামারির পর থেকে বাড়ি থেকে কাজ করার প্রবণতা বাড়ায় অভিধানে স্থান পেয়েছে ‘মাউস জিগলার’ শব্দটি। এর মানে হলো—একটি ডিভাইস বা সফটওয়্যার, যা ব্যবহার করলে মনে হয় আপনি কাজ করছেন, যদিও আসলে কাজ করছেন না।

কিছু মিশ্র শব্দও যুক্ত হয়েছে, যেমন ব্রোলিগার্কি—যা এসেছে ‘ব্রো’ ও ‘অলিগার্কি’ থেকে। এর অর্থ হলো, ‘একদল পুরুষ, বিশেষ করে প্রযুক্তি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বা মালিকানাধীন অত্যন্ত ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, যারা রাজনৈতিক প্রভাব রাখে বা রাখতে চায়।’ এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল টেক নেতা জেফ বেজোস, ইলন মাস্ক ও মার্ক জাকারবার্গের সম্পর্ক বর্ণনা করতে।

এ ছাড়া ‘ওয়ার্ক ওয়াইফ’ ও ‘ওয়ার্ক স্পাউস’-এর মতো শব্দও যুক্ত হয়েছে। এগুলো কর্মক্ষেত্রে এমন সম্পর্ক বোঝায় যেখানে দুই সহকর্মী একে অপরকে সাহায্য ও বিশ্বাস করেন বলে জানিয়েছে কেমব্রিজ ডিকশনারি।

