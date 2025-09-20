Ajker Patrika
> আড্ডা

ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ওয়ারশ

১৮৬২ সালের ২০ মে ওয়ারশে ন্যাশনাল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ‘মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস, ওয়ারশ’ নামে। ১৯১৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ওয়ারশ’। বর্তমানে সংগ্রহ রাখা আছে জেরুজালেম অ্যাভিনিউয়ে, স্থপতি তাদেউশ তোলভিনস্কির নকশায় নির্মিত ভবনে। নতুন ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ১৮ জুন ১৯৩৮ সালে। জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের সময় ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওয়ারশ অবরোধ শেষে সংগ্রহ লুট করে নেয় গেস্টাপো-নাৎসি ইতিহাসবিদ দাগোবার্ট ফ্রাইয়ের নেতৃত্বে। যুদ্ধ শেষে অধ্যাপক লরেনৎসের তত্ত্বাবধানে পোলিশ সরকার অনেক নিদর্শন উদ্ধার করে। তবে ৫,০০০-এরও বেশি নিদর্শন এখনো নিখোঁজ। বর্তমানে ন্যাশনাল মিউজিয়ামের সংগ্রহে আছে ৭,৮০,০০০-এর বেশি নিদর্শন, যা রাখা আছে স্থায়ী প্রদর্শনীশালায়। ২০১১-১২ সালের সংস্কারের পর জাদুঘরটি ইউরোপের অন্যতম আধুনিক জাদুঘর হিসেবে পরিচিতি পায়।

