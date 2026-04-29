Ajker Patrika
আড্ডা

তাম্বুন গুহাচিত্র

সম্পাদকীয়
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকর্মের দেখা মেলে মালয়েশিয়ায়। পেরাক রাজ্যের রাজধানী ইপোহর কাছে তাম্বুন উপশহরে গুনুং পানজাং নামের একটি চুনাপাথরের পাহাড় আছে। সেখানে নব্য প্রস্তর যুগের যেসব শিলাচিত্র পাওয়া গেছে, সেগুলো ‘গুয়া তাম্বুন’ বা ‘তাম্বুন গুহাচিত্র’ নামে পরিচিত। গবেষকদের মতে, পাহাড়ের খাড়া পাথরের দেয়ালে আঁকা চিত্রগুলোর বয়স ২ হাজার থেকে ১২ হাজার বছর। প্রাচীন মানুষের কাছে সহজলভ্য খনিজ রং দিয়েই ছবিগুলো এঁকেছিল মালয়েশিয়ার উপদ্বীপ অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ওরাং আসলি। তাম্বুন শিলাচিত্রে ছয় শতাধিক আলাদা ছবি পাওয়া গেছে। প্রাচীন মানুষদের দৈনন্দিন জীবন, শিকার, আচার-অনুষ্ঠানের দৃশ্য, বুনো শূকর, হরিণ, জ্যামিতিক কিংবা বিমূর্ত নকশা ইত্যাদি ফুটে উঠেছে সেসব চিত্রে। বর্তমানে এই স্থান মালয়েশিয়ার একটি সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য। তবে প্রাকৃতিক ক্ষয়, আবহাওয়া এবং মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে কিছু চিত্র ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

বিষয়:

মতামতসম্পাদকীয়আড্ডাছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

সরকারের হস্তক্ষেপে ভেঙে গেল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড

ইউনূস ভিভিআইপি এক বছরই, মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ভিভিআইপি ৬ মাস

সারা দেশে আরও ৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

সম্পর্কিত

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

আদর্শের দ্বন্দ্ব

ইলোরার সৌন্দর্য

