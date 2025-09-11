দুই শতক ধরে গড়ে ওঠা রিক্জ

সম্পাদকীয়
নেদারল্যান্ডের আমস্টারডামে অবস্থিত রিক্জ মিউজিয়ামটি দুই শতাধিক বয়সী বলে অনেকে মনে করতে পারেন এটি রাজকীয় সংগ্রহশালা ছিল। আসলে তা নয়। ২০০ বছর ধরে কেউ না কেউ এই জাদুঘরে ডাচ শিল্পকলা ও দারুণ সব ঐতিহাসিক নিদর্শন দান করেছেন কিংবা কিনে দিয়েছেন। এর সূচনা হয় প্রথমে হেগ শহরে, হাউস টেন বশ প্রাসাদের মাত্র পাঁচটি কক্ষে। সে দেশে বাতাভিয়ান প্রজাতন্ত্র যখন চালু ছিল, তখন অর্থমন্ত্রী আইজ্যাক গোগেল দাবি করেন, জাতীয় স্বার্থের জন্য লুভরের আদলে একটি জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা উচিত।
তাই ১৭৯৮ সালে সরকার এই রিক্জ মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হল্যান্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে তাঁর ভাই সম্রাট লুই বোনাপার্টের নির্দেশে জাদুঘরটি আমস্টারডামে সরিয়ে নেন ১৮০৮ সালে। বেশ কয়েকবার স্থানান্তরের পর অবশেষে ১৮৮৫ সালে বর্তমান ভবনে স্থায়ী হয় রিক্জ। ২০১৩ সালে সবশেষ বড়সড় সংস্কারের পর ভবনটি পুনরায় উদ্বোধন করেন রানি বিয়াট্রিকস। ছবি: সংগৃহীত, ১৮৯৫
নেদারল্যান্ডের আমস্টারডামে অবস্থিত রিক্জ মিউজিয়ামটি দুই শতাধিক বয়সী বলে অনেকে মনে করতে পারেন এটি রাজকীয় সংগ্রহশালা ছিল। আসলে তা নয়। ২০০ বছর ধরে কেউ না কেউ এই জাদুঘরে ডাচ শিল্পকলা ও দারুণ সব ঐতিহাসিক নিদর্শন দান করেছেন কিংবা কিনে দিয়েছেন। এর সূচনা হয় প্রথমে হেগ শহরে, হাউস টেন বশ প্রাসাদের মাত্র পাঁচটি কক্ষে। সে দেশে বাতাভিয়ান প্রজাতন্ত্র যখন চালু ছিল, তখন অর্থমন্ত্রী আইজ্যাক গোগেল দাবি করেন, জাতীয় স্বার্থের জন্য লুভরের আদলে একটি জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা উচিত।
তাই ১৭৯৮ সালে সরকার এই রিক্জ মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হল্যান্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে তাঁর ভাই সম্রাট লুই বোনাপার্টের নির্দেশে জাদুঘরটি আমস্টারডামে সরিয়ে নেন ১৮০৮ সালে। বেশ কয়েকবার স্থানান্তরের পর অবশেষে ১৮৮৫ সালে বর্তমান ভবনে স্থায়ী হয় রিক্জ। ২০১৩ সালে সবশেষ বড়সড় সংস্কারের পর ভবনটি পুনরায় উদ্বোধন করেন রানি বিয়াট্রিকস। ছবি: সংগৃহীত, ১৮৯৫
আমরা অনেক নীতিনৈতিকতার বকবকানির সমাজ, রিয়্যাকশনারি সমাজ। আর গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, আমি শ্লীলতার রাজনীতির বাইরে মাঠের লড়াই নিয়ে বলতে চাইছি। এখানে গল্পে-কাহিনিতে ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাশালী মানুষের মধ্যেকার লড়াইটা পুরো অস্তিত্ববাদী। সেটা এই অর্থে যে, এখানে ক্ষমতাহীন মানুষ তার অস্তিত্বের ফিলোসফিক্যাল...৬ দিন আগে
১৯৮০ সালে তাইওয়ান সরকার ভাবল দেশটির একটা জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর থাকা উচিত। যেই ভাবা সেই কাজ। ঘোষণাও দেওয়া হয়ে গেল—জাদুঘর হবে। ঘোষণা দিয়ে আর তো বসে থাকা যায় না। পরের বছরই ভবনের নকশার কাজ শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে নর্থ জেলার তাইচুং শহরে নতুন বছরের প্রথম দিনই উদ্বোধন হয় ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল সায়েন্স।৭ দিন আগে
১৮২৫ সালে রাশিয়ার সম্রাট প্রথম পাভেল তাঁর পুত্র গ্র্যান্ড ডিউক মিখাইল পাভলোভিচ ও তাঁর নববধূ এলেনা পাভলোভনাকে বিয়ের উপহার হিসেবে সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। প্রথমে ভবনটির নাম ছিল মিখাইলোভস্কি প্রাসাদ। যদিও মৃত্যুর পর এটি হয়ে যায় তাঁর স্ত্রীর নামে—দ্য প্যালেস অব দ্য গ্র্যান্ড...৮ দিন আগে
যখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের গদিতে ছিলেন হ্যারি এস ট্রুম্যান, তখন ১৯৪৬ সালে তাঁর এক স্বাক্ষরে কংগ্রেস আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয় ন্যাশনাল এয়ার মিউজিয়াম। ১৮৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর কিছু নিদর্শন এই জাদুঘরের নিদর্শনের তালিকাভুক্ত হয়। মূলত চায়নিজ ইম্পেরিয়াল কমিশন কিছু...১০ দিন আগে