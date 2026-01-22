Ajker Patrika
আড্ডা

মোহাম্মদ আলী প্যালেস মিউজিয়াম

সম্পাদকীয়
মোহাম্মদ আলী প্যালেস মিউজিয়াম

করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে বগুড়া শহরে নবাব প্যালেসের অবস্থান। ১৯৯৮ সালে এটি নবাব মোহাম্মাদ আলী প্যালেস মিউজিয়াম অ্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক হিসেবে এর বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করে। নবাববাড়ির পুরোনো প্রাসাদটি বিশাল এক জাদুঘর। বাড়ির আঙিনায় ও প্রাসাদের ভেতর নান্দনিক সব ভাস্কর্য, যেগুলো মূলত গ্রামীণ ও নবাবি আমলের ইতিহাসের প্রতিফলন। রয়েছে দৃষ্টিনন্দন জোড়া ঘোড়ার গাড়ি, কোচওয়ানদের হাতে চাবুক, কামান ইত্যাদি। এখানকার নেপালি দারোয়ান, মালি, পালকি, বেহারা, কোচওয়ান, টমটম, সিংহ, বাঘ, কুমির, ময়ূর, রাজহাঁস, বিভিন্ন পাখির প্রতিমূর্তি—সবই যেন ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় এই বাড়ির সদস্য নবাব সৈয়দ আবদুস সোবাহান চৌধুরী, নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী, তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মাদ আলী, সৈয়দা তহুরুন নেছা চৌধুরানী, সৈয়দা আলতাফুন নেছা চৌধুরানীদের ছবিতে সেজেছে প্রাসাদের দেয়াল। অতিথি আপ্যায়ন, বিলিয়ার্ড খেলা, পড়ার ঘর, জলসাঘরের দৃশ্য, নায়েবের খাজনা আদায়—এসব দৃশ্যও ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাদুঘরে।

ছবি: সংগৃহীত

বিষয়:

মতামতআড্ডাছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ছে দ্বিগুণ থেকে আড়াই গুণ, সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা

সরকারি প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৯ হাজারের বেশি

খোলস পাল্টে বাংলাদেশে ভিত গড়ার চেষ্টায় জামায়াত, উদ্বেগে উদারপন্থী ও সংখ্যালঘুরা

শ্বশুরবাড়ি যাবেন তারেক রহমান, রান্না হচ্ছে চল্লিশ হাঁড়ি আখনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

সম্পর্কিত

মোহাম্মদ আলী প্যালেস মিউজিয়াম

মোহাম্মদ আলী প্যালেস মিউজিয়াম

বিদেশি বিনিয়োগের দরকার নেই

বিদেশি বিনিয়োগের দরকার নেই

মণিপুরি জাদুঘর

মণিপুরি জাদুঘর

অগ্নিযুগের শেষ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী

অগ্নিযুগের শেষ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী