জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৯ মার্চ বিদ্যাসভা স্কুল কর্তৃক আয়োজিত হল বিশেষ আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস বাউনিয়াতে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

তাদের পরিবেশনায় ছিল নাচ, গান, যেমন খুশি তেমন সাজো এবং বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে একটি ভিন্নধর্মী র‍্যাম্প শো । প্রেমা অনন্যার উপস্থাপনায় ম্যাজিক শো শিশুদের মধ্যে এক অন্যরকম আনন্দের আবহ তৈরি করে। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহায়তায় ছিলেন-100 club (We All Together) , জাগতিক প্রকাশন, আস্ক ক্রিয়েশন, রমো গ্রুপ এবং টইটম্বুর। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার ছিলেন টইটম্বুর ও তদন্ত চিত্র।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন টইটুম্বুরের প্রতিনিধি ও চাইল্ড আর্ট অ্যাকটিভিস্ট মাইদুল রুবেল। এছাড়াও অভিভাবক, প্রতিবেশী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান মাইদুল রুবেল বলেন, একটি ক্ষুদ্র পরিসরে এত বিশাল আনন্দের সঞ্চার করা যায় , সেটা আজকে বিদ্যাসভা প্রমাণ করল। উই ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ড এর উদ্যোগে গঠিত বিদ্যাসভা স্কুল সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত।