একজন সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামাল। ছবি: সংগৃহীত
স্বাধীন বাংলাদেশে নারী জাগরণ এবং সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জ্বল এক নাম সুফিয়া কামাল। সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া থেকে শুরু করে এতে অংশ নেওয়ার জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। সুফিয়া কামালের কাজকর্মে ছাপ পাওয়া যায় বেগম রোকেয়ার। সুফিয়া কামাল এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছেন, যেখানে অন্দরমহলে মেয়েদের আরবি ও ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাংলা শেখানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তিনি বাংলা শিখেছিলেন মায়ের কাছে। ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন তিনি। সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর মারা যান। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

