ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে সফল উদ্যোক্তা কানিজ ফাতেমা

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে যখন উদ্যোক্তা হওয়ার মতো চ্যালেঞ্জিং কাজ বেছে নিলেন, আশপাশের মানুষ তখন রীতিমতো হইচই শুরু করে দিল। এ রকম সুযোগ কেউ কি হাতছাড়া করে? কিন্তু তিনি তখন স্বাধীনভাবে কিছু করার স্বপ্নে বিভোর। তিনি এখন কেবল সফল উদ্যোক্তাই নন, উদ্যোক্তা সৃষ্টির কারিগরও বটে। সাফল্যের এই গল্প যে মানুষের, তাঁর নাম কানিজ ফাতেমা প্রিয়া মানামা। কাপড়, রেস্টুরেন্টসহ একাধিক ব্যবসা করে তিনি সাফল্যের মুখ দেখেছেন।
স্বামী মঞ্জুরুল ইসলাম সুমন এবং দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাঁর পরিবার। স্বামী একজন চিত্রশিল্পী।
১৯৯৯ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য চাঁদপুর থেকে ঢাকায় পাড়ি জমান কানিজ। এরপর শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা। ২০০৭ সালে তাঁর ‘ডিভাস স্টাইল’-এর অফিশিয়াল যাত্রা শুরু হয়। এরপর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ডিভাস স্টাইলে মূলত তৈরি পোশাক; যেমন শাড়ি, পাঞ্জাবি, বেডশিট, শিশুদের পোশাক, কাপল ড্রেসসহ নিজস্ব ডিজাইনে পোশাক বিক্রি হয় অনলাইন এবং অফলাইন। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কাজ করছেন ২০ জন।
উদ্যোক্তা হিসেবে সাফল্য এলেও শুরুর দিকে কানিজের গল্পটা ছিল ভিন্ন। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভালো চাকরির সুযোগ ছেড়ে দেওয়াটা পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের অনেকে ভালোভাবে নেননি। মুখে না বললেও অনেকের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে কটাক্ষ। কিন্তু এসব আচরণ কানিজ গায়ে মাখেননি। তিনি তাঁর মতো করে এগিয়েছেন। কানিজ বলেন, ‘আমি জানতাম, সফল হলে সবাই গ্রহণ করবে। তাই আমি আমার কাজে সর্বোচ্চ ফোকাস করতাম। জীবনটা আমার, তাই এর ভালো থাকাটা আমাকে নিশ্চিত করতে হবে। সফল হলে সবাই পাশে থাকে।’ কানিজের মা-বাবা শুরুর দিকে মেয়ের উদ্যোক্তা হওয়া সিদ্ধান্ত পছন্দ না করলেও এখন তাঁরা খুশি।
কানিজ ফাতেমার এক অনন্য উদ্যোগ আর্ট অব ডিভা ফাউন্ডেশন। তিনি উদ্যোক্তা হয়েই থেমে থাকেননি; গ্রামের নিম্ন আয়ের নারীদের স্বাবলম্বী করতে শুরু করেন আর্ট অব ডিভা। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে পণ্য দেওয়া হয়। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি শীতকালে শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদ উপহারসামগ্রী বিতরণ, এতিমদের খাওয়ানোসহ বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা হয়।
অনেক নারী উদ্যোক্তা শুরুটা বেশ ভালোভাবেই করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই ঝরে পড়েন। এমন হওয়ার কারণ কী? কানিজ বলেন, ‘আমাদের সমাজে সহযোগিতার অভাব, সেটা যেমন সামাজিক ও পারিবারিক—দুই জায়গাতেই। আবার অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। ব্যাংক জামানত চায়। এসবের ব্যবস্থা করতে না পারাই ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। তবে আমাদের দেশের নারী প্রথম বাধার সম্মুখীন হয় পরিবার থেকে। পরিবারের সহযোগিতা নারী উদ্যোক্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি।’
দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে কানিজ ফাতেমা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু টিপস দিয়েছেন।
» যে বিষয়ে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে চান, সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে।
» মার্কেট রিসার্চ করতে হবে।
» আপনি যেটা নিয়ে কাজ করবেন, তার চাহিদা সম্পর্কে জানা চাই।
» সঠিক কাঁচামাল নির্বাচন করা জরুরি।
কাজই কানিজ ফাতেমার ধ্যানজ্ঞান। কাজ করতে গিয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন কয়েকবার। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জয়িতা ২০১৯, পাওয়ার উইমেন পদ্মা ব্যাংক ২০২১, দক্ষিণ এশিয়ার ১০০ সেরা নারী উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড ২০২২।
ব্যবসা আরও বড় করবেন কানিজ ফাতেমা। সেখানে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। গ্রামের নিম্ন আয়ের নারীরা নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়ে উঠবেন। এ জন্য ভবিষ্যতে অনেক কাজ করবেন, আপাতত এমনটিই তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে যখন উদ্যোক্তা হওয়ার মতো চ্যালেঞ্জিং কাজ বেছে নিলেন, আশপাশের মানুষ তখন রীতিমতো হইচই শুরু করে দিল। এ রকম সুযোগ কেউ কি হাতছাড়া করে? কিন্তু তিনি তখন স্বাধীনভাবে কিছু করার স্বপ্নে বিভোর। তিনি এখন কেবল সফল উদ্যোক্তাই নন, উদ্যোক্তা সৃষ্টির কারিগরও বটে। সাফল্যের এই গল্প যে মানুষের, তাঁর নাম কানিজ ফাতেমা প্রিয়া মানামা। কাপড়, রেস্টুরেন্টসহ একাধিক ব্যবসা করে তিনি সাফল্যের মুখ দেখেছেন।
স্বামী মঞ্জুরুল ইসলাম সুমন এবং দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাঁর পরিবার। স্বামী একজন চিত্রশিল্পী।
১৯৯৯ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য চাঁদপুর থেকে ঢাকায় পাড়ি জমান কানিজ। এরপর শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা। ২০০৭ সালে তাঁর ‘ডিভাস স্টাইল’-এর অফিশিয়াল যাত্রা শুরু হয়। এরপর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ডিভাস স্টাইলে মূলত তৈরি পোশাক; যেমন শাড়ি, পাঞ্জাবি, বেডশিট, শিশুদের পোশাক, কাপল ড্রেসসহ নিজস্ব ডিজাইনে পোশাক বিক্রি হয় অনলাইন এবং অফলাইন। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কাজ করছেন ২০ জন।
উদ্যোক্তা হিসেবে সাফল্য এলেও শুরুর দিকে কানিজের গল্পটা ছিল ভিন্ন। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভালো চাকরির সুযোগ ছেড়ে দেওয়াটা পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের অনেকে ভালোভাবে নেননি। মুখে না বললেও অনেকের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে কটাক্ষ। কিন্তু এসব আচরণ কানিজ গায়ে মাখেননি। তিনি তাঁর মতো করে এগিয়েছেন। কানিজ বলেন, ‘আমি জানতাম, সফল হলে সবাই গ্রহণ করবে। তাই আমি আমার কাজে সর্বোচ্চ ফোকাস করতাম। জীবনটা আমার, তাই এর ভালো থাকাটা আমাকে নিশ্চিত করতে হবে। সফল হলে সবাই পাশে থাকে।’ কানিজের মা-বাবা শুরুর দিকে মেয়ের উদ্যোক্তা হওয়া সিদ্ধান্ত পছন্দ না করলেও এখন তাঁরা খুশি।
কানিজ ফাতেমার এক অনন্য উদ্যোগ আর্ট অব ডিভা ফাউন্ডেশন। তিনি উদ্যোক্তা হয়েই থেমে থাকেননি; গ্রামের নিম্ন আয়ের নারীদের স্বাবলম্বী করতে শুরু করেন আর্ট অব ডিভা। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে পণ্য দেওয়া হয়। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি শীতকালে শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদ উপহারসামগ্রী বিতরণ, এতিমদের খাওয়ানোসহ বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা হয়।
অনেক নারী উদ্যোক্তা শুরুটা বেশ ভালোভাবেই করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই ঝরে পড়েন। এমন হওয়ার কারণ কী? কানিজ বলেন, ‘আমাদের সমাজে সহযোগিতার অভাব, সেটা যেমন সামাজিক ও পারিবারিক—দুই জায়গাতেই। আবার অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। ব্যাংক জামানত চায়। এসবের ব্যবস্থা করতে না পারাই ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। তবে আমাদের দেশের নারী প্রথম বাধার সম্মুখীন হয় পরিবার থেকে। পরিবারের সহযোগিতা নারী উদ্যোক্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি।’
দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে কানিজ ফাতেমা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু টিপস দিয়েছেন।
» যে বিষয়ে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে চান, সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে।
» মার্কেট রিসার্চ করতে হবে।
» আপনি যেটা নিয়ে কাজ করবেন, তার চাহিদা সম্পর্কে জানা চাই।
» সঠিক কাঁচামাল নির্বাচন করা জরুরি।
কাজই কানিজ ফাতেমার ধ্যানজ্ঞান। কাজ করতে গিয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন কয়েকবার। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জয়িতা ২০১৯, পাওয়ার উইমেন পদ্মা ব্যাংক ২০২১, দক্ষিণ এশিয়ার ১০০ সেরা নারী উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড ২০২২।
ব্যবসা আরও বড় করবেন কানিজ ফাতেমা। সেখানে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। গ্রামের নিম্ন আয়ের নারীরা নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়ে উঠবেন। এ জন্য ভবিষ্যতে অনেক কাজ করবেন, আপাতত এমনটিই তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ৩ সেপ্টেম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন—‘সিডও দিবস’। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে গৃহীত হয় কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফরমস অব ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট উইমেন (সিডও)। সেটি আজ নারীর অধিকার রক্ষায় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আইনি দলিলগুলোর একটি। এটি শুধু একটি নীতিমালা নয়, বরং বৈষম্য...২ ঘণ্টা আগে
আমার বিয়ে হয়েছে ৭ বছর। সন্তান নেই। এক বছর আগে স্বামী বিদেশে যাওয়ার সময় বলে যায়, আমাকে বিদেশে নেবে এক বছর পর। এখন বিদেশে গিয়ে আমাকে জোরপূর্বক তালাক দিতে চাচ্ছে। এটা তার দ্বিতীয় বিয়ে। আগের বিয়ের বয়স ছিল ১০ বছর। আমাকে বিভিন্নভাবে প্রতারণায় ফেলে বিয়ে করেছে। তার আগের স্ত্রীর সঙ্গে..৩ ঘণ্টা আগে
খুব গরিব অথবা খুব ধনী দেশগুলোতে নারীদের কর্মসংস্থানের হার বেশি। কিন্তু মাঝারি আয়ের দেশে তা তুলনামূলক কম। যেমন আইসল্যান্ড উচ্চ আয়ের দেশ আর মাদাগাস্কার নিম্ন আয়ের দেশ। দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটের দেশ হয়েও নারীদের কর্মসংস্থান হারের দিক থেকে দেশ দুটি প্রায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।১ দিন আগে
চলতি বছরের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে ২২৩ জন নারী ও কন্যাশিশু নানা ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সহিংসতার নানা ঘটনায় এদের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ৮৪ জন নারী ও কন্যাশিশু। এর মধ্যে ৭ জন কন্যা এবং ৫৫ জন নারীকে হত্যার পর লাশ ফেলে রাখা হয়। হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছেন আরও ১ জন কন্যা ও ৪ জন নারী।২ দিন আগে