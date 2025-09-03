Ajker Patrika
> নারী

ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে সফল উদ্যোক্তা কানিজ ফাতেমা

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান 
কানিজ ফাতেমা প্রিয়া মানামা। ছবি: সংগৃহীত
কানিজ ফাতেমা প্রিয়া মানামা। ছবি: সংগৃহীত

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে যখন উদ্যোক্তা হওয়ার মতো চ্যালেঞ্জিং কাজ বেছে নিলেন, আশপাশের মানুষ তখন রীতিমতো হইচই শুরু করে দিল। এ রকম সুযোগ কেউ কি হাতছাড়া করে? কিন্তু তিনি তখন স্বাধীনভাবে কিছু করার স্বপ্নে বিভোর। তিনি এখন কেবল সফল উদ্যোক্তাই নন, উদ্যোক্তা সৃষ্টির কারিগরও বটে। সাফল্যের এই গল্প যে মানুষের, তাঁর নাম কানিজ ফাতেমা প্রিয়া মানামা। কাপড়, রেস্টুরেন্টসহ একাধিক ব্যবসা করে তিনি সাফল্যের মুখ দেখেছেন।

স্বামী মঞ্জুরুল ইসলাম সুমন এবং দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাঁর পরিবার। স্বামী একজন চিত্রশিল্পী।

১৯৯৯ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য চাঁদপুর থেকে ঢাকায় পাড়ি জমান কানিজ। এরপর শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা। ২০০৭ সালে তাঁর ‘ডিভাস স্টাইল’-এর অফিশিয়াল যাত্রা শুরু হয়। এরপর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ডিভাস স্টাইলে মূলত তৈরি পোশাক; যেমন শাড়ি, পাঞ্জাবি, বেডশিট, শিশুদের পোশাক, কাপল ড্রেসসহ নিজস্ব ডিজাইনে পোশাক বিক্রি হয় অনলাইন এবং অফলাইন। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কাজ করছেন ২০ জন।

উদ্যোক্তা হিসেবে সাফল্য এলেও শুরুর দিকে কানিজের গল্পটা ছিল ভিন্ন। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভালো চাকরির সুযোগ ছেড়ে দেওয়াটা পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের অনেকে ভালোভাবে নেননি। মুখে না বললেও অনেকের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে কটাক্ষ। কিন্তু এসব আচরণ কানিজ গায়ে মাখেননি। তিনি তাঁর মতো করে এগিয়েছেন। কানিজ বলেন, ‘আমি জানতাম, সফল হলে সবাই গ্রহণ করবে। তাই আমি আমার কাজে সর্বোচ্চ ফোকাস করতাম। জীবনটা আমার, তাই এর ভালো থাকাটা আমাকে নিশ্চিত করতে হবে। সফল হলে সবাই পাশে থাকে।’ কানিজের মা-বাবা শুরুর দিকে মেয়ের উদ্যোক্তা হওয়া সিদ্ধান্ত পছন্দ না করলেও এখন তাঁরা খুশি।

কানিজ ফাতেমার এক অনন্য উদ্যোগ আর্ট অব ডিভা ফাউন্ডেশন। তিনি উদ্যোক্তা হয়েই থেমে থাকেননি; গ্রামের নিম্ন আয়ের নারীদের স্বাবলম্বী করতে শুরু করেন আর্ট অব ডিভা। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে পণ্য দেওয়া হয়। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি শীতকালে শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদ উপহারসামগ্রী বিতরণ, এতিমদের খাওয়ানোসহ বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা হয়।

অনেক নারী উদ্যোক্তা শুরুটা বেশ ভালোভাবেই করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই ঝরে পড়েন। এমন হওয়ার কারণ কী? কানিজ বলেন, ‘আমাদের সমাজে সহযোগিতার অভাব, সেটা যেমন সামাজিক ও পারিবারিক—দুই জায়গাতেই। আবার অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। ব্যাংক জামানত চায়। এসবের ব্যবস্থা করতে না পারাই ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। তবে আমাদের দেশের নারী প্রথম বাধার সম্মুখীন হয় পরিবার থেকে। পরিবারের সহযোগিতা নারী উদ্যোক্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি।’

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে কানিজ ফাতেমা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু টিপস দিয়েছেন।

» যে বিষয়ে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে চান, সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে।

» মার্কেট রিসার্চ করতে হবে।

» আপনি যেটা নিয়ে কাজ করবেন, তার চাহিদা সম্পর্কে জানা চাই।

» সঠিক কাঁচামাল নির্বাচন করা জরুরি।

কাজই কানিজ ফাতেমার ধ্যানজ্ঞান। কাজ করতে গিয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন কয়েকবার। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জয়িতা ২০১৯, পাওয়ার উইমেন পদ্মা ব্যাংক ২০২১, দক্ষিণ এশিয়ার ১০০ সেরা নারী উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড ২০২২।

ব্যবসা আরও বড় করবেন কানিজ ফাতেমা। সেখানে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। গ্রামের নিম্ন আয়ের নারীরা নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়ে উঠবেন। এ জন্য ভবিষ্যতে অনেক কাজ করবেন, আপাতত এমনটিই তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীনারীছাপা সংস্করণনারী উদ্যোক্তাউদ্যোক্তা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

চার্টার্ড ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আসছে আরও একদল বাংলাদেশি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে সফল উদ্যোক্তা কানিজ ফাতেমা

ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে সফল উদ্যোক্তা কানিজ ফাতেমা

সিডও দিবস: বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীর জেগে ওঠা

সিডও দিবস: বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীর জেগে ওঠা

প্রতারণার প্রমাণ থাকলে ক্ষতিপূরণ দাবি করা সম্ভব

প্রতারণার প্রমাণ থাকলে ক্ষতিপূরণ দাবি করা সম্ভব

জেনে নিন কোন দেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি

জেনে নিন কোন দেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি