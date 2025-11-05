Ajker Patrika
এক যে ছিল রানি

লিডিয়া লিলিউওকালানি কামাকাএহা। ছবি: সংগৃহীত

হাওয়াইয়ের ঐতিহ্যবাহী গান ‘আলোহা ও-এ’। এই গানের রচয়িতা ছিলেন হাওয়াই রাজ্যের প্রথম ও একমাত্র ক্ষমতাসীন রানি এবং শেষ সার্বভৌম শাসক। লিলিউওকালানি নামে পরিচিত হলেও তাঁর পুরো নাম লিডিয়া লিলিউওকালানি কামাকাএহা। ১৮৯১ সালে তিনি তাঁর ভাই রাজা কালাকাউয়ার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শুধু এই গানই নয়, তিনি ‘হাওয়াই পোনোই’ শিরোনামে হাওয়াই রাজ্যের জাতীয় সংগীতও লিখেছিলেন, যেটি এখনো সে দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়।

১৮৯১ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত শাসনামলে লিলি তাঁর প্রজাদের জন্য কাজ করেছেন। ১৮৯২ সালে ‘হাইওয়েজ অ্যাক্ট’ আইন পাস করেন তিনি। রাজকুমারী থাকাকালে দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন লিলিউওকালানি এডুকেশনাল সোসাইটি। সিংহাসনে বসে একটি নতুন সংবিধান রচনার উদ্যোগ নেন তিনি। তাঁর এই কাজের স্লোগান ছিল, হাওয়াই ফর দ্য হাওয়াইয়ান, অর্থাৎ হাওয়াই হাওয়াইবাসীর জন্য। তিনি বলতেন, ‘পতনের ভয়ে কাজ করা থামিয়ো না।’

লিলির জীবন একাধারে রাজকীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং দেশের জন্য তীব্র ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল। বিদেশি শক্তির হাতে তাঁর রাজ্যের পতন বিষাদের ছায়া ফেলেছিল। ১৮৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে আমেরিকান ব্যবসায়ী ও জমিদারদের একটি দল মার্কিন নৌবাহিনীর সহায়তায় রানিকে ক্ষমতাচ্যুত করে। প্রজাদের রক্তপাত এড়াতে রানি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করেন। লিলিউওকালানির জন্ম ১৮৩৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর, হনলুলুতে। তিনি ১৯১৭ সালের ১১ নভেম্বর মারা যান।

