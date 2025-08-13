সিলেটের সাদাপাথর এলাকায় দুদকের অভিযান

রোমান আহমেদ, সিলেট
সিলেটের ভোলাগঞ্জে লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে সিলেট সমন্বিত জেলা কার্যালয় দুদকের উপপরিচালক নাজমুস সাদাত রাফির নেতৃত্বে অভিযান শুরু হয়েছে। ১৩ আগস্ট বুধবার দুপুর থেকে এ অভিযান শুরু হয়। এ সময় তিনি বলেন, সাদাপাথর লুটের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের অবহেলা থাকতে পারে। তাদের দায় সবচেয়ে বেশি। নাজমূস সাদাত আরও বলেন, যাদের যোগসাজশে নির্বিচারে পাথর লুণ্ঠন করা হয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করা এবং তদন্ত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। এদিকে এ ঘটনা তদন্তের জন্য ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন।
