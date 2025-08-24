নুর মোহাম্মদ, রংপুর
বেরোবিতে ক্লাস বর্জন, প্রকৌশলীদের অধিকার দাবিতে বিক্ষোভ
২৩ আগস্ট শনিবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সিন্ডিকেট ছাড়া হাসপাতাল পরিচালনা সম্ভব হয়নি এবং সরকার এটি দূর করতে কাজ করছে।১৭ ঘণ্টা আগে
শুক্রবার রাতে এক অ্যাওয়ার্ড শোতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জনপ্রিয় অভিনেতা মুকিত জাকারিয়া। এসময় এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, ' আপনি ভালো হবেন কবে? এই প্রশ্নে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়া জানান অভিনেতা। পরে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন শিল্পীদের সম্মানহানি করে।১৭ ঘণ্টা আগে
আজীবন সম্মাননা পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গুণী অভিনেতা আবুল হায়াত। শুক্রবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে তাঁকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়১৭ ঘণ্টা আগে
বাংলা সিনেমা ও নাটকের গুণী শিল্পী দিলারা জামানকে চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। ২২ আগস্ট শুক্রবার রাতে আয়োজিত এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।১৭ ঘণ্টা আগে