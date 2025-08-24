Ajker Patrika
> ভিডিও

বেরোবিতে ক্লাস বর্জন, প্রকৌশলীদের অধিকার দাবিতে বিক্ষোভ

নুর মোহাম্মদ, রংপুর

বেরোবিতে ক্লাস বর্জন, প্রকৌশলীদের অধিকার দাবিতে বিক্ষোভ

বিষয়:

পরীক্ষাভিডিওবিক্ষোভবেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

বেরোবিতে ক্লাস বর্জন, প্রকৌশলীদের অধিকার দাবিতে বিক্ষোভ

বেরোবিতে ক্লাস বর্জন, প্রকৌশলীদের অধিকার দাবিতে বিক্ষোভ

ই-জিপি বাস্তবায়িত হলে হাসপাতালের কেনাকাটায় সিন্ডিকেট থাকবে না: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

ই-জিপি বাস্তবায়িত হলে হাসপাতালের কেনাকাটায় সিন্ডিকেট থাকবে না: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

যে প্রশ্নে রেগে গেলেন অভিনেতা মুকিত জাকারিয়া

যে প্রশ্নে রেগে গেলেন অভিনেতা মুকিত জাকারিয়া

পুরস্কার হাতে আবেগপ্রবণ অভিনেতা আবুল হায়াত

পুরস্কার হাতে আবেগপ্রবণ অভিনেতা আবুল হায়াত