নানিয়ারচরে ভিজিডি চাল বণ্টনে গরমিলের অভিযোগ, স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

মেহেরাজ হোসেন সুজন, নানিয়ারচর (রাঙামাটি)
রাঙামাটির নানিয়ারচরে ভিজিডি চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কার্ডধারীরা চালের পরিবর্তে কম মূল্যে টাকা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত চালও সঠিকভাবে বিতরণ হয়নি। স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ভোক্তারা।
অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধি ও নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের তিন দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।২৯ মিনিট আগে
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে রংপুর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ।৩১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গৌরীপুর পৌর শহরে অভিযান চালিয়ে শতাধিক অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে পৌর প্রশাসন। আজ সোমবার বেলা ১১টায় হারুন পার্ক এলাকা থেকে উত্তর বাজার মোড় পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে থাকা সব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।৩৩ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে দল থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পেয়েছেন ফজলুর রহমান। তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল রোববার দিবাগত মধ্যরাত থেকে তাঁর সেগুনবাগিচার বাসার সামনে বিক্ষোভ চলছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির এনেক্স ভবনে ল রিপোর্টার্স ফোরামের (এলআরএফ)৩৭ মিনিট আগে