Ajker Patrika
> ভিডিও

নানিয়ারচরে ভিজিডি চাল বণ্টনে গরমিলের অভিযোগ, স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

মেহেরাজ হোসেন সুজন, নানিয়ারচর (রাঙামাটি)

রাঙামাটির নানিয়ারচরে ভিজিডি চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কার্ডধারীরা চালের পরিবর্তে কম মূল্যে টাকা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত চালও সঠিকভাবে বিতরণ হয়নি। স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ভোক্তারা।

বিষয়:

রাঙামাটিভিডিওচাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

সম্পর্কিত

তিন দাবিতে ববি শিক্ষার্থীদের বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ

তিন দাবিতে ববি শিক্ষার্থীদের বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ

রংপুরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা দাবি

রংপুরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা দাবি

গৌরীপুরে শতাধিক অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ, রোপণ করা হবে কৃষ্ণচূড়াগাছ

গৌরীপুরে শতাধিক অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ, রোপণ করা হবে কৃষ্ণচূড়াগাছ

জামায়াত-শিবির-মুক্তযুদ্ধবিরোধী লোকজনের বিরুদ্ধে আমি কথা বলছি, আমি বলব: ফজলুর রহমান

জামায়াত-শিবির-মুক্তযুদ্ধবিরোধী লোকজনের বিরুদ্ধে আমি কথা বলছি, আমি বলব: ফজলুর রহমান