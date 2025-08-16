Ajker Patrika
যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবিতে উত্তেজনা

আব্দুল বাশির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৫২

গতকাল শুক্রবার (১৫ আগষ্ট) বিকালে শিবগঞ্জ উপজেলার রামচন্দ্রপুর হাটের কোথালীপাড়া এলাকায় চারজন বিজিবির সদস্য রামচন্দ্রপুর গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে সাজিদ আহমেদ টুটুলকে আটক করে। আটকের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের বাধার মুখে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন বিজিবি সদস্যরা। তবে সন্ধ্যায় ৫৩ বিজিবির পাঠানো এক প্রেস বিঞ্জপ্তিতে ওই যুবককে মাদক কারবারি হিসাবে আটক দেখিয়ে থানায় ন্তরের কথা জানানো হয়।

বিজিবিশিবগঞ্জ
