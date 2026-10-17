Ajker Patrika
En
ভিডিও

যারা দেশকে অচল করতে চেয়েছে, আজকের বিরোধী দল তাদেরই সঙ্গী: পানিসম্পদ মন্ত্রী

ভিডিও ডেস্ক

যারা দেশকে অচল করতে চেয়েছে, আজকের বিরোধী দল তাদেরই সঙ্গী: পানিসম্পদ মন্ত্রী

বিষয়:

ভিডিওমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত