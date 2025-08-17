Ajker Patrika
ছাত্রদের হাতে যে এজেন্সি ছিল তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে নো পলিটিক্স ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে

কাওসার আহম্মেদ রিপন, ঢাকা
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৪২

গণঅভ্যত্থানের পর ছাত্রদের হাতে যে এজেন্সি ছিল তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে নো পলিটিক্স ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের সদস্যসচিব জাহিদ আহসান। গতকাল ১৬ আগস্ট (শনিবার) টিএসসিতে ভাববৈঠকের আয়োজনে ‘শিক্ষা, গবেষণা ও রাজনীতি: আসন্ন ডাকসু নির্বাচন’ বিষয়ক এক আলোচনাসভায় তিনি এ কথা বলেন।

অভ্যুত্থানভিডিও
