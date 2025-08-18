Ajker Patrika
ডিসেম্বরের আগেই নতুন করে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের আশঙ্কা

ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ১৬

ইসরায়েল ডিসেম্বরের আগেই ইরানের সঙ্গে নতুন যুদ্ধে জড়াতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গতো জুনের সংঘাত কেবল পারমাণবিক স্থাপনা নিয়ে না হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য পাল্টানোর লক্ষ্য ছিল। ইরান দ্রুত প্রতিস্থাপন করে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, নতুন সংঘাত আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি রক্তক্ষয়ী হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জড়ালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে।

যুদ্ধহামলাভিডিওক্ষেপণাস্ত্রইরানপারমাণবিক শক্তিইসরায়েল
