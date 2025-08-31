চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় ১৪৪ ধারা জারি, আহত অন্তত ৭০

ভিডিও ডেস্ক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। হাটহাজারী উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট বাজারের পূর্ব সীমা থেকে পূর্ব দিকের রেলগেট পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে আজ বেলা ২টা থেকে আগামীকাল সোমবার রাত ১২টা পর্যন্ত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৪৪ ধারার এ আদেশ জারি করা হয়।
নীলফামারীর ডিমলার নাউতারা নদীতে খননের পর বদলে গেছে নদীর গতিপথ, সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ ভাঙন। ধসে পড়েছে স্লুইসগেট ও সেতু, বিলীন হয়েছে সড়ক ও কৃষিজমি। সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন স্থানীয় কৃষক ও বাসিন্দারা।৮ মিনিট আগে
নাটকের জনপ্রিয় অভিনেতা মুশফিক আর ফারহান। গেল ক'দিন আগে জন্মদিন ছিল তার। জন্মদিনের দিন কিভারে পার করেন তিনি, গণমাধ্যমে জানান অভিনেতা।১ ঘণ্টা আগে
নেদারল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডের অনুশীলন শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন।২ ঘণ্টা আগে
অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১২৩টি সংগঠন ১ হাজার ৬০৪ বার অবরোধ করেছে। এতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ৩১ আগস্ট রোববার দুপুরে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি।৬ ঘণ্টা আগে