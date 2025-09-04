Ajker Patrika
> ভিডিও

খুনি-চাঁদাবাজ-টাকা পাচারকারীদের সংসদে দেখতে চাই না: শায়েখে চরমোনাই রেজাউল করিম

হারুনূর রশিদ, রায়পুরা (নরসিংদী)

খুনি-চাঁদাবাজ-টাকা পাচারকারীদের সংসদে দেখতে চাই না বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির শায়েখে চরমোনাই মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নরসিংদীর রায়পুরা পৌরসভা মাঠে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

বিষয়:

নরসিংদীরায়পুরাচাঁদাবাজিভিডিও
বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

'পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন'

সোনার দাম রেকর্ড ভাঙল দেশেও

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

খুনি-চাঁদাবাজ-টাকা পাচারকারীদের সংসদে দেখতে চাই না: শায়েখে চরমোনাই রেজাউল করিম

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

৫ সেপ্টেম্বর শাহবাগে গণঅধিকার পরিষদের ফ্যাসিবাদবিরোধী সংহতি সমাবেশ

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

