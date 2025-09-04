খুনি-চাঁদাবাজ-টাকা পাচারকারীদের সংসদে দেখতে চাই না: শায়েখে চরমোনাই রেজাউল করিম

হারুনূর রশিদ, রায়পুরা (নরসিংদী)
খুনি-চাঁদাবাজ-টাকা পাচারকারীদের সংসদে দেখতে চাই না বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির শায়েখে চরমোনাই মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নরসিংদীর রায়পুরা পৌরসভা মাঠে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
