রিটের কারণে ডাকসু বাতিল—বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিচারবিভাগের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা: ইমি

কাওসার আহম্মেদ রিপন, ঢাকা
রিটের কারণে ডাকসু বাতিলের সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিচারবিভাগের একটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা বলে মনে করেন প্রতিরোধ পর্ষদ মনোনীত ভিপি পদপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। রিটকারীকে গণধর্ষণের হুমকির প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন, যেখানে একজন নারীকে রিট করার কারণে অনলাইনে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয় সেখানে নারী নিরাপত্তা নিয়ে আর কী বলবো।
২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সব আসামিকে খালাস দিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। আজ বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন।২ ঘণ্টা আগে
খুনি-চাঁদাবাজ-টাকা পাচারকারীদের সংসদে দেখতে চাই না বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির শায়েখে চরমোনাই মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নরসিংদীর রায়পুরা পৌরসভা মাঠে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।৪ ঘণ্টা আগে
খাসি জবাই করে সবাইকে ভরপেট খাওয়ানো হবে। তারপর মহল্লার বাসিন্দারা একদিন সময় পাবেন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। রোববার তাঁদের ঘর ছাড়তে হবে। ৫৩ বছর ধরে বসবাসের পর এমন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। বিস্তারিত দেখুন প্রতিবেদনে...৭ ঘণ্টা আগে
৫ সেপ্টেম্বর শাহবাগে গণঅধিকার পরিষদের ফ্যাসিবাদবিরোধী সংহতি সমাবেশ৭ ঘণ্টা আগে