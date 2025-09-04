Ajker Patrika
> ভিডিও

রিটের কারণে ডাকসু বাতিল—বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিচারবিভাগের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা: ইমি

কাওসার আহম্মেদ রিপন, ঢাকা

রিটের কারণে ডাকসু বাতিলের সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিচারবিভাগের একটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা বলে মনে করেন প্রতিরোধ পর্ষদ মনোনীত ভিপি পদপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। রিটকারীকে গণধর্ষণের হুমকির প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন, যেখানে একজন নারীকে রিট করার কারণে অনলাইনে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয় সেখানে নারী নিরাপত্তা নিয়ে আর কী বলবো।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন ২০২৫ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

রিটের কারণে ডাকসু বাতিল—বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিচারবিভাগের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা: ইমি

রিটের কারণে ডাকসু বাতিল—বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিচারবিভাগের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা: ইমি

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা—তারেক-বাবরসহ সব আসামি খালাসের রায় আপিল বিভাগেও

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা—তারেক-বাবরসহ সব আসামি খালাসের রায় আপিল বিভাগেও

খুনি-চাঁদাবাজ-টাকা পাচারকারীদের সংসদে দেখতে চাই না: শায়েখে চরমোনাই রেজাউল করিম

খুনি-চাঁদাবাজ-টাকা পাচারকারীদের সংসদে দেখতে চাই না: শায়েখে চরমোনাই রেজাউল করিম

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর