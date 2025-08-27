পাথর লুটে কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা ও অবহেলা তদন্তে সিলেটে মন্ত্রিপরিষদ তদন্ত কমিটির প্রধান

ভিডিও ডেস্ক
সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চতর তদন্ত প্রতিনিধিদল সিলেটের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গণশুনানি করেছে। কমিটির আহ্বায়ক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কারের সচিব জাহেদা পারভীনের নেতৃত্বে তদন্ত দল আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সিলেট সার্কিট হাউসে এ শুনানি পরিচালনা করে। শুনানিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্থরের কর্মকর্তা, পাথর ব্যবসায়ী, পরিবহন মালিক, সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা কথা বলে তদন্ত দল।
সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চতর তদন্ত প্রতিনিধিদল সিলেটের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গণশুনানি করেছে। কমিটির আহ্বায়ক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কারের সচিব জাহেদা পারভীনের নেতৃত্বে তদন্ত দল আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সিলেট সার্কিট হাউসে এ শুনানি পরিচালনা করে। শুনানিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্থরের কর্মকর্তা, পাথর ব্যবসায়ী, পরিবহন মালিক, সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা কথা বলে তদন্ত দল।
দীর্ঘ ১১ বছর পর আবারও বাংলাদেশে পা রাখল নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল। ২৭ আগস্ট (বুধবার) সকালে ঢাকায় পৌঁছায় তারা। সেখান থেকে দুপুরের ফ্লাইটেই সিলেটে এসে পৌছায় সফরকারীরা।৩ ঘণ্টা আগে
খুলনায় ৭ দফা দাবিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে খুলনা জেলা শাখার উদ্যোগে খুলনা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার নিকট স্মারকলিপি৩ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের পারকি সমুদ্র সৈকতে চলমান ‘পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আজ বুধবার দুপুরে তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি ঘুরে দেখেন।৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শাহবাগে তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মিছিলে লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। এ সময় শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়।৩ ঘণ্টা আগে