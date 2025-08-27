Ajker Patrika
পাথর লুটে কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা ও অবহেলা তদন্তে সিলেটে মন্ত্রিপরিষদ তদন্ত কমিটির প্রধান

ভিডিও ডেস্ক

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চতর তদন্ত প্রতিনিধিদল সিলেটের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গণশুনানি করেছে। কমিটির আহ্বায়ক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কারের সচিব জাহেদা পারভীনের নেতৃত্বে তদন্ত দল আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সিলেট সার্কিট হাউসে এ শুনানি পরিচালনা করে। শুনানিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্থরের কর্মকর্তা, পাথর ব্যবসায়ী, পরিবহন মালিক, সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা কথা বলে তদন্ত দল।

