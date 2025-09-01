প্রেম-ভালোবাসার চেয়ে গভীর ছিল আমাদের সম্পর্ক—সৌদি রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে মেঘনা আলম

আতিকুর রহমান, ঢাকা
যে কৌশলে মডেল মেঘনা আলমকে মুগ্ধ করেছিলেন সৌদি রাষ্ট্রদূত তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি নিজেই। আজকের পত্রিকার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে সেই ঘটনার আদ্যোপান্ত। বিস্তারিত ভিডিওতে
আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়েছে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় কুনার ও নানগারহার প্রদেশে ছয় মাত্রার এই ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত অন্তত ৮১২ জন নিহত এবং ২ হাজার ৮০০ জন আহত হয়েছেন।৩৫ মিনিট আগে
কাজী মো. আবুল কালাম চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বখতিয়ারপাড়া চারপীর আউলিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ইবতেদায়ির সহকারী শিক্ষক ছিলেন।৩৮ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ–ডাকসু নির্বাচন আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত। সোমবার ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে এ আদেশ দেন আদালত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এই আদেশ দেন।৪১ মিনিট আগে
প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার এবং ছাত্রদলের নারী কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকারের বিষয়ে রাকসু নির্বাচন কমিশন তাকিয়ে আছে প্রশাসনের সিদ্ধান্তের দিকে।১ ঘণ্টা আগে