বরিশালে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে বিসিসির উচ্ছেদ অভিযান
ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ০০
বরিশালে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে বিসিসির উচ্ছেদ অভিযান
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
বরিশালে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে বিসিসির উচ্ছেদ অভিযান
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ নিরাপত্তা পাচ্ছেন ড. ইউনূস২ ঘণ্টা আগে
‘আল্লাহর কসম, আমি স্ট্রোকের রোগী’, সেদিন কী ঘটেছিল এই রিকশাচালকের সঙ্গে২ ঘণ্টা আগে
কোন কোন জেলায় আগে নামবে শীত, জানিয়ে দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর২ ঘণ্টা আগে