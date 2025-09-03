‘আলী হুসেন ছাত্রদল সমর্থক’—সাদিক কায়েমকে কড়া জবাব ছাত্রদল সভাপতির

ভিডিও ডেস্ক
ছাত্র শিবির সমর্থিত প্যানেলে ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম দাবি করেছেন গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হোসেন ছাত্রদল সমর্থক। এই বক্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। আজ ৩ সেপ্টেম্বর সিনেটে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের মনোনয়ন জমা দিতে এসে সাংবাদিকদের
জরুরি সেবার অন্যতম বাহন অ্যাম্বুলেন্স। অথচ চালক না থাকায় সম্পূর্ণ অচল অবস্থায় ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে টানা ৬২ দিন ধরে তিনটি সরকারি অ্যাম্বুলেন্স গ্যারেজে পড়ে আছে। ফলে রোগী পরিবহন ও জীবন রক্ষায় ভয়াবহ বিঘ্ন ঘটছে।২২ মিনিট আগে
রাঙামাটির নানিয়ারচরের গর্ব রূপনা চাকমা। তিনি ২০২২ সালে সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ে বাংলাদেশ দলের নায়িকা হয়ে ওঠেন। তার সাফল্য নানিয়ারচরের তরুণ–তরুণীদের জন্য প্রেরণা হলেও নিজ এলাকায় খেলাধুলার কাঠামো এখনো শোচনীয়। স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠকরা মনে করেন, যদি নানিয়ারচরে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া...২ ঘণ্টা আগে
জাকসু নির্বাচন ঘিরে চলছে জমজমাট প্রচার-প্রচারণা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসজুড়ে প্রার্থীরা এমন ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রচারণায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়ছেন ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া নারী প্রার্থী কাজী মৌসুমী আফরোজ। দিনভর ক্যাম্পাস চষে বেড়াচ্ছেন তিনি। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন, সমর্থন...২ ঘণ্টা আগে
আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়...২ ঘণ্টা আগে