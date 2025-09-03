Ajker Patrika
> ভিডিও

‘আলী হুসেন ছাত্রদল সমর্থক’—সাদিক কায়েমকে কড়া জবাব ছাত্রদল সভাপতির

ভিডিও ডেস্ক

ছাত্র শিবির সমর্থিত প্যানেলে ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম দাবি করেছেন গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হোসেন ছাত্রদল সমর্থক। এই বক্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। আজ ৩ সেপ্টেম্বর সিনেটে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের মনোনয়ন জমা দিতে এসে সাংবাদিকদের

বিষয়:

ভিডিওশিবিরহুমকিগণধর্ষণছাত্রদল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

চার্টার্ড ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আসছে আরও একদল বাংলাদেশি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

‘আলী হুসেন ছাত্রদল সমর্থক’—সাদিক কায়েমকে কড়া জবাব ছাত্রদল সভাপতির

‘আলী হুসেন ছাত্রদল সমর্থক’—সাদিক কায়েমকে কড়া জবাব ছাত্রদল সভাপতির

৬২ দিন ধরে বন্ধ ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সসেবা—রোগীদের ভোগান্তি চরমে

৬২ দিন ধরে বন্ধ ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সসেবা—রোগীদের ভোগান্তি চরমে

নারী ফুটবলার রূপনারের এলাকা নানিয়ারচরে নেই মানসম্মত খেলার মাঠ

নারী ফুটবলার রূপনারের এলাকা নানিয়ারচরে নেই মানসম্মত খেলার মাঠ

প্রচারণায় ব্যস্ত ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া মৌসুমি

প্রচারণায় ব্যস্ত ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া মৌসুমি